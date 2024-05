Most már biztos: férjhez megy Nádai Anikó, ekkor lesz a nagy nap

Nádai Anikó és Hajmásy Péter két éve járnak jegyben és már közös gyermekük is született, eddig mégis valahogy nem volt megfelelő alkalom arra, hogy hivatalosan is összekössék az életüket. Bár már tavaly nyáron is szó volt róla, hogy anyakönyvvezető elé állnak, az is elmaradt. Most úgy tűnik, végre megtörik a jég...

Párcserés támadás

Anikó és Péter szerelme nem hétköznapi történet annak fényében, hogy egyfelől már nagyon régóta ismerték egymást a budapesti éjszakából, másfelől azért, mert amikor mindketten szakítottak, az exeik egymásba szerettek. Hajmásy a gyönyörű modell, Weisz Fanni férje volt, Anikó pedig Bókay Gergő párja. A két szerelmespárból kétségkívül Anikó és Péter viszonya vett nagyon komoly fordulatot közös gyermekvállalással, és természetesen azzal is, hogy hamarosan tényleg oltár elé vonulnak. No de mikor?

Nádai Anikó elárulta: nem húzzák tovább

Az esküvő kérdése lassan négy éve, minden tavasszal felmerül, köszönhetően a sztárpár követőinek, akik megállás nélkül nyüstölik Anikóékat a témában. A műsorvezető már többször is azt nyilatkozta, hogy "na most már tényleg meg lesz tartva", illetve, hogy "majd a jövő nyáron", de ez idáig nem történt semmi. Egészen mostanáig. A hírek szerint a páros komoly szervezkedésbe kezdett, mert héthatárra szóló bulit szeretnének tartani, ahol a gyerekeken és rokonokon kívül ott lesznek a legjobb barátok is. De, mivel mindketten igen aktív szociális életet élnek, ez legalább 200 embert érinthet, ha nem többet... Ennek bizonyítéka, hogy Nádai Anikó most már az Instagram-oldalán is több kérdezőnek válaszolja azt, hogy 2025-ben biztosan megtörténik a nagy esemény.