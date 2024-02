Vitray Tamás videóval bizonyítja, nem alázta meg a legendát

Vannak városi legendák, melyek a maguk idejében olyan mélyen ivódtak bele a kollektív tudatba, hogy még ma, évtizedekkel később is képesek hullámokat vetni. Ilyen például az az ominózus interjú, melyben Vitray Tamás „megalázta” az akkoriban már évtizedek óta Amerikában élő Karády Katalint. A színészlegenda finoman szólva nem volt a kommunista rezsim kedvence, 1949-ben gyakorlatilag betiltották a személyét, és a vidéki kocsmák tákolt színpadaira száműzték a 40-es évek abszolút szupersztárját, akit nevezhetünk hazánk első, igazi szexszimbólumának is.

Vitray Tamás évtizedek után önt tiszta vizet a pohárba Fotó: YouTube

Vitray Nem hagyta énekelni Karádyt?

Karády népszerűsége emigrálása, vagyis 1951 után sem csökkent, ezért akár elképzelhető is lenne mindaz, amit Vitray Tamásról rebesgettek akkoriban és rebesgetnek ma is, vagyis, hogy részt vett Karády Katalin nimbuszának lerombolásában. Ennek kapcsán főként egy, a 80-as években készült telefonos interjút emlegetnek, melyben Vitray állítólag azzal alázta meg a New Yorkból jelentkező színésznőt, hogy nem engedte őt énekelni, mi több, maga fakadt dalra, ezzel elnyomva Karády éneklési kísérletét. Nos, ez a városi legenda éledt újjá az egyik bulvárlap hasábjain, okot adva Vitraynak arra, hogy megkeresse azt a bizonyos telefonbeszélgetést. A 91 éves tévés saját YouTube-csatornáján tette közzé az archív felvételt.

Karády Katalin 1951-ben menekült Amerikába (Fotó: MTI)

„Van egy érvem...”

– Felsőbb utasításra alázta meg az eltiport dívát. Vitray Tamás segédkezett abban, hogy a kommunisták tönkretegyék Karádyt – olvasta fel a Karádyról és róla szóló cikk címét a tévés, majd belekezdett a történetbe a saját szemszögéből.

Hát kérem szépen… Mit mondok erről én? Nincs sok mondanivalóm.

Elsősorban annyi, hogy Karády Katalint személyesen én sosem láttam. Ettől persze még részt vehettem a leigázásában. A lényeg azonban az, hogy van egy érvem mindazokkal szemben, amiket most itt felolvastam. Ezt az érvemet pedig most be is mutatom – mondta röviden Vitray Tamás, akinek a jelek szerint a birtokában van az az ominózus felvétel, amelyről évtizedek óta kering a fent említett városi legenda. Hogy sejlik-e a beszélgetésben bármiféle felső hatalom utasítása és hogy Vitray Tamás valóban megalázta-e Karády Katalint, azt mindenki döntse el maga!