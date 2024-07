Megérkeztek az első képek G.w.M és Kulcsár Edina álomnyaralásáról

Minden álmom az volt, hogy még mielőtt megszületik a mi kis hercegünk el tudjuk hozni a gyerekeket nyaralni. Most a lányos banda tudott csak jönni, mert hatalmas a logisztika ennyi gyerekkel de azért így sem unatkoztunk. A csajok nagyon jól érezték magukat és habár azt szokták mondani, hogy gyerekekkel nem lehet pihenni, ami valahol igaz is, nekünk azért így is sikerült egy kicsit feltöltődnünk!