„Nekem az egész nő fáj” – szétszedik Hódi Pamelát

Hódi Pamela az utóbbi években már nagyon kevés szereplést vállal a műsorokban, azonban a közösségi oldalán annál aktívabb. A sztáranyuka magánéletét és gyermekeit különösen óvja mindenhol, csak különleges pillanatokat oszt meg. Emiatt főként közreműködések és fizetett hirdetéseket látnak követői, ha éppen az oldalára látogatnak.

Hódi Pamela védi a magánéletét a közösségi oldalakon (Fotó: Máté Krisztián)

Semmi sem jó, amit Hódi Pamela csinál

Pár hete Pamela családjával együtt Mykonoson nyaraltak, ahonnan pár képet is megosztott. Ezek közül az egyik kép kikerült a Reddit nevű oldalra. Az influenszer éppen háttal áll a fotón és a tengert nézi. Azonban az is szembetűnő, hogy a háta és a vállai nagyon pirosak a napon töltött idő miatt. A kommentelőknek nem is kellett több, egyből neki is ugrottak a sztáranyukának, mert a reklámra mindig odafigyel, de arra, hogy megfelelően bekenje magát, arra nem.

– Ha pont a nyaralásán akar reklámot posztolni és lenne egy kis agya, akkor felvett volna egy fehér inget és senki nem is tudná, hogy ekkora idióta. Innen üzenem: Pamela! Nem baj, ha buta vagy, csak ne reklámozd!

– Nekem az egész nő fáj... aki követi, miért? Komolyan kérdezem! Nem értem…

Ha szokott fényvédőket és tudatos bőrápolást reklámozni, kap ilyen jellegű szporonzációkat (ezt nem tudom, nem követem), akkor nem túl hiteles, ha közben meg szénné égett háttal posztol képeket

– írta egy kommentelő. Volt azért, aki védelmébe vette az édesanyát, mondván tud olyan erős lenni a napsugárzás, hogy akár egy minőségi fényvédővel is le tud az ember égni.

Már a sok szépítő alkalmazás miatt is kikezdték a modellt

A követői már korábban sem nézték jó szemmel, hogy kedvencük oldala szinte egy hirdetőtáblává változott. Azonban amiatt is számon kérték Pamelát, hogy a természetesség már majdnem teljesen eltűnt belőle, annyira sok volt a plasztika, és a botox.

– Hogy tudna természetesen mosolyogni, amikor minden izma bénítva van, csak vicsorogni tud a sok botox miatt.

– Pamela tud még egyáltalán őszintén, szívből mosolyogni vagy csak ez az erőltetett “vicsorgás” megy neki? Én komolyan kezdem már megsajnálni, hogy ennyire fontos neki a szépség – utaltak korábban a hozzászólók a sztáranyuka szépészeti beavatkozásaira.