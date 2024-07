Házasság első látásra: Dávid Petra kiosztotta kritikusait

Dávid Petra sokszor kap kritikákat a külsejére vonatkozóan, ezúttal külön videóban üzent egy rosszindulatú hozzászólónak: elmesélte nekünk, hogy annak a hölgynek szeretett volna válaszolni, aki a Noszvajon készült videója alá odaírta, hogy meg van hízva, holott láthatóan kimondottan boldog és jól érzi magát.

Dávid Petra nagyon odafigyel a külsejére (Forrás: Dávid Petra)

– Nyilvánvalóan fókuszban van a külsőm, és mivel én is ember vagyok és vannak érzéseim, nekem is rosszul esnek ezek a kommentek. Pontosan tudom, hogy milyen hatással van az emberre, amikor ilyesmivel támadják a social médiában. Egy ilyen megnyilvánulás egyértelműen negatív hatást akar elérni, hiszen ilyet nem mond senki jóindulatból. Az üzenetemmel azt szeretném kommunikálni, hogy nem csak akkor szép valaki, ha csont sovány, hanem ha mértékkel megtalálja az aranyközéputat.

És nem kell feltétlenül foglalkozni a negatív kommentekkel sem.

Az érintett videót a Metropol szemlézte.

Nem ítéli el az esztétikai beavatkozásokat

Petra szerint a botox egyáltalán nem elítélendő. – Szájfeltöltésem voltam körülbelül egy hónapja, illetve homlok botox és arc töltés is volt, egy ún. ‘szupermodell look’ nevű beavatkozás. Az a baj ezekkel, hogy az ember ahogy tükörbe néz, nem látja, hogy bármi is meg lenne csináltatva, mert természetes hatású és megszokja a szemed. Én sem látom magamon, maximum fényképeken, valószínűleg ezért lehet ezt túltolni egy idő után. A Szupermodell look most lett először megcsináltatva és nagyon elégedett vagyok vele.

Én még mindig természetesnek gondolok ennyi beavatkozást, de azzal is ki vagyok békülve, ha a követőim más véleményt fogalmaznak meg ezzel kapcsolatban. Az számít igazán, hogy én hogy érzem jól magam a bőrömben

- vallja Petra.