Nem hiszed el, milyen csinos nő lett az X-akták sztárjának lányából

Ki ne emlékezne a kilencvenes évek ikonikus sorozatára, az X-aktákra, valamint a szériában Mulder ügynököt alakít David Duchovnyra? Nos, a színész, aki az utóbbi időben elég komolyan zenélget is, sőt, pár éve koncertezett is hazánkban, már 62 éves, és bizony gyermekei is felnőttek már.

David Duchovnyt legtöbben az X-akták Mulder ügynökeként ismerik Fotó: AFP

Duchovny még 1997-ben, a The Tonight Show-nak köszönhetően ismerte meg leendő feleségét, Téa Leonit. Két gyermekük született. 1999 áprilisában jött világra Leoni Madelaine West Duchovny, három évvel később pedig a színésznő egy fiúnak, Kyd Miller Duchovnynak is életet adott. A pár többször szakított – javarészt David Duchovny szexfüggősége miatt – majd kibékült, végül 2014-ben váltak el. De most nem is a sztárpárról van szó alapvetően, hanem lányukról, Westről, aki ugyan egyszer-egyszer megjelent anyjuk vagy apjuk mellett a vörös szőnyegen, de azért nem mondhatni, hogy a nagy nyilvánosság előtt élné az életét. Persze pár filmben kipróbálta magát színésznőként, sőt, anno még egy X-akták epizódban is szerepelt, de Insta-oldala tanúsága szerint ezt leszámítva nem épp egy hollywoodi sztárcsemete életét éli.

Az azonban bizton kijelenthető: édesanyja szépségét ő is megörökölte.