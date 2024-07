Botrányba keveredett Galambos Lajos, ezért kitiltották a börtönkápolnából!

A magyar börtönökben is fontos az alapjog, hogy a rabok, felekezettől függetlenül gyakorolhassák a hitüket és erre minden lehetőség adott is. Galambos Lajos számára is fontos volt, hogy hetente találkozhasson a Hit Gyülekezetének lelkészével, de rendszeresen találkozott egy református lelkésszel is, akitől sokat tanult a rácsok mögött töltött hosszú hónapok alatt. A trombitaművész többek között erről is mesélt a Frizbi soron következő epizódjának forgatásán Hajdú Péternek.

Galambos Lajos miatt megtelt a börtönkápolna Fotó: YouTube

Galambos Lajos: Hetente jött hozzám a lelkész...

– A stresszt egy pszichológus kezelte, akihez minden héten jártam, pedig korábban azt gondoltam, hogy pszichológushoz csak a bolondok járnak és ezt a gondolatomat nagyon megbántam, mert nekem nagyon sokat segített a foglalkozás és a személyre szabott lelki gondozás.

Különböző felekezetektől jártak be lelkészek és a Hit Gyülekezetétől hozzám hetente jött a lelkész.

– A református lelkész pedig a zsidó vallástörténetet tanította nekem, illetve az ó és újszövetségről beszélgettünk nagyon sokat. Én ugyanis nem mehettem közös misére – kezdte a Frizbi TV YouTube csatornán péntek este megjelenő interjúban Galambos Lajos, aki részletesen el is mesélte, mi vezetett a tiltáshoz.

Galambos Lajos más emberként távozott a rácsok mögül Fotó: YouTube

„Ezzel persze nem tűntem jó fejnek...”

– Amikor bevonultam, egyszer elmentem és kellőképpen fel is készültem misedalokból, mert úgy volt, hogy én kísérem a misét. Különleges vendég érkezett aznap, a pannonhalmi főapát, Hortobágyi Cirill. Mi a rabokkal betanultuk az egyházi dalokat, hiszen én gyermekként kántornak készültem. Sajnos azonban elkezdődött a jópofáskodás. Kérdezték, hoztam-e kávét és cigit, vagyis kóstolgatni kezdtek. Ráadásul általában egy ilyen misén harmincan-negyvenen szoktak lenni, de akkora százhúszan érkeztek és be is kellett zárni a kápolnát. Végül aztán beszóltak, hogy elég lesz a dalból, amit játszottam és azt akarták, hogy jöjjön valami pörgősebb, mondjuk a Hosszú fekete haj – idézte fel a kellemetlenül alakult mise emlékét az ország trombitása. – Nem is tudtam mit kezdeni a helyzettel. Mondtam nekik, hogy nem ezért jöttünk itt össze és kértem őket, hogy viselkedjenek kellő komolysággal. Ezzel persze nem tűntem jó fejnek, de azt gondolom, hogy a hitem és a vallásom okán ezt mondanom kellett. Soha többet nem mehettem misére…

Viszont megkaptam annak a lehetőségét, hogy a vallásgyakorlásból ne maradjak ki.

– Életem végéig hálás leszek a Hit Gyülekezetének, teljesen más szemlélettel jöttem ki, mint ahogyan bementem – árulta el Hajdú Péternek Lajcsi.