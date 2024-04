Súlyos baleset érte Bari Lacit, hosszú idő után megszólalt az állapotáról

Bari Laci a Sztárban Sztár leszek! harmadik évadában, 2022. november 16-án, a műsor egyik próbáján sérült meg. Az utóbbi hónapokban szinte semmit sem lehetett hallani róla, viszont most két év után egy klippel tért vissza.

Bari Laci másfél évvel ezelőtt, a Sztárban Sztár leszek! próbáján sérült meg. (Fotó: Markovics Gábor)

Bari Laci: Fizikálisan és mentálisan is helyre kellett jönnöm

A tehetséges énekes a Mokkában vendégeskedett, ahol elárulta, minek volt köszönhető a két év kihagyás.

A legfőbb oka az volt, hogy a Sztárban Sztár leszek!-ben történt velem egy baleset, a lábammal, pontosabban a térdemmel, kétoldali ínszalag nyúlásom volt.

– Négy élő adást csináltam végig ülve, utána egy jó nagy pihenésre volt szükségem. Fizikálisan és mentálisan is helyre kellett jönnöm ennyi pihenéstől, fekvéstől, gyógytornától, hogy tényleg stabilan két lábra tudjak állni, nem volt könnyű – kezdte az énekes.

– Nehéz volt, de például rengeteg dal született ebben az időszakban, viszont ezek mind depresszív tartalmúak, mert valóban így éreztem magam.

A Sztárban Sztár leszek! hatalmas löket lett volna nekem, viszont kénytelen voltam utána három hónapig pihenni. A szüleim voltak mindvégig a segítségemre

– árulta el.

Visszajött a pörgés az életébe

Bari Laci persze ez idő alatt sem tétlenkedett, rendkívül aktív volt alkotás szempontjából.

– Rengeteget voltam stúdióban, számtalan szöveget írtam, próbáltam magamra találni.

Arra koncentráltam, hogy a nagy Sztárban Sztáros kavalkád után magamba mélyüljek, és eldöntsem, hogy mit is akarok valójában.

Most érzem, hogy megtaláltam azt a zenei stílust, amit valóban tudok képviselni. (…) Most azt is meg kell tanulnom, hogy visszajött a pörgés, és ezt az atmoszférát kell megteremteni, amire akkor azt hittem, hogy rossz, ami nyilván egészségileg így is volt. Ha ez sikerül, akkor tök jó dalok tudnak születni – fűzte hozzá mosolyogva Laci.