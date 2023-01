Tanár bácsiként dolgozik Bari Laci

Tizenkét évesen, Az ének iskolája című énekes-tehetséggondozó által ismerte meg az ország Bari Lacit, gyakorlatilag a szemünk láttára nőtt föl, mégis a Sztárban sztár leszek! által ismerhettük meg egy olyan oldalát, amit korábban nem láttunk. A mindig komoly kis Lacikának már nyoma sincs, hiszen egy vicces, laza előadó köszön vissza a képernyőről. Ma pedig már a tudását igyekszik átadni olyan fiatal tehetségeknek, mint amilyen már gyerekként is volt.

Harmadik éve dolgozom pedagógus asszisztensként egy alapfokú magán zeneiskolában.

Gyerekeket tanítok zongorázni, énekelni és zeneelméletet is oktatok a srácoknak – mesélte. – Érettségi után ki akartam próbálni a tanítást, érdekelt a pedagógia. Amikor végeztem a konzervatóriumban, kaptam egy lehetőséget, amire azonnal igent mondtam. Időközben megszerettem, és elkezdtem kötődni a tanítványaimhoz, így egyelőre nem tervezem abbahagyni – mondta a Borsnak.

Három éve tanít egy magániskolában. Fotó: TV2

Laci a tanítványaival is közvetlen viszonyban vannak, de nem volt még az olyan régen, amikor ő ült az iskolapadban.

Nem várom el, hogy Laci bácsinak hívjanak, mert mindenkivel laza kapcsolatban állok.

Egyáltalán nem képzelem magam tipikus tanár formának, de hosszú távon nem szerepel a terveimben. Lehet, hogy később magántanítványokat fogok vállalni, mivel szeretem átadni a tudásomat, de a zenétől sok időt von el. Köztük is jól érzem magam, de a stúdióban, a hangszerek miliője az én igazi helyem. Most még össze tudom egyeztetni a teendőimet, ameddig ez nem okoz gondot, így is marad – mesélte.

A miskolci fiatal énekest először láttuk tavaly szórakoztató műsorban. Bár nem ő emelte a trófeát a magasba, mégis úgy érzi, így is nyert a szerepléssel.

– Egy olyan oldalamat ismerhették meg a nézők, amit eddig nem láthattak. Az Ének iskolájában még pici voltam, de utána is csak komoly műsorokban szerepeltem. Nem tudtam megmutatni, valójában vicces, fiatalos vagyok én is, hiszen komoly, lassú dalos, nagy éneklős, romantikus fiút láttak, de ezt sikerült megtörni. Nagyon sok jó visszajelzést kapok azóta is, ezt a vonalat szeretném tovább vinni – árulta el érdeklődésünkre.