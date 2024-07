Angelina Jolie bevallotta: meg akarta öletni saját magát

New Yorkban nem olyan nehéz bérgyilkost találni. Bármilyen őrülten hangzik is, szerintem sokan gondolnak öngyilkosságra, amikor fiatalok. Nagyon is tudatában voltam annak, hogy sokan körülöttem, például az anyám, úgy érezné, hogy nem tett eleget, ha én végzek magammal. Ezért az volt a megoldásom, hogy ha valaki mással öletem meg magam – például egy „rablás” során – és akkor senki sem érezné úgy, hogy cserben hagyott