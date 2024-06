Újabb legenda távozott: elhunyt a népszerű zenész - Videó

Újabb veszteség érte a filmes világot: 71 évesen, hosszú betegség után meghalt James Chance, a New York-i no wave szcéna egyik legismertebb alakja, a James Chance and the Contortions frontembere.

Az énekes 71 éves volt Fotó: Unsplash.com (illusztráció)

Halálhírét testvére, David Siegfried jelentette be, aki azt nem árulta el, hogy a zenész miben hunyt el, mindössze csak annyit közölt, hogy az egészségi állapota évek óta romlott.

Az énekes James Siegfried néven látta meg a napvilágot 1953-ban (egyébként James White néven is zenélő) James Chance szaxofonosként a dzsesszt vegyítette a punkkal és a posztpunkkal, a no wave mozgalom egyik képviselője volt, amely a kommerszebb new wave ellenében jött létre a hetvenes évek New Yorkjában.

James Chance annak idején a legendás CBGB-ben ismerkedett meg (a csütörtökön éppen Budapesten fellépő) Lydia Lunchcsal, akivel aztán később a Teenage Jesus and the Jerksben együtt zenéltek.

James Chance később olyan saját formációkban is énekelt és szaxofonozott, mint a James Chance and the Contortions vagy a James White and the Blacks, utóbbival a Jean-Michel Basquiatról szóló filmben, a Dowtown 81-ban is megjelent. A zenészt bátyja mellett édesanyja, Jean Siegfried, valamint nővérei Jill Siegfried és Mary (Randy) Koehler gyászolják - írja a Guardian.