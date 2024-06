Tóth Gabi: Állandóan azon agyalok, hogy jól van-e a kislányom, hogy jó anya vagyok-e

Tóth Gabi és párja, Papp Máté Bence táborát kiemelt figyelem övezi, nem is véletlenül, hiszen olyan értékrendet és élményeket kínálnak, mint a tánc, a zene és a természet harmóniája. Az énekesnő végig jelen lesz a táborban és saját maga is alaposan felkészül minden programra.

Tóth Gabi a rengeteg munka miatt sokszor nem tud igazán kikapcsolódni (Fotó: Fülöp Ildikó)

Belső béke, mint az íjászat alappillére

Az elmúlt időszakban Gabi is megtapasztalta, mire számíthatnak azok, akik ott lesznek.

– Nemrég kimentünk terepszemlére, hogy megnézzük a helyszínt és mi is kipróbáljunk mindent.

Hosszú évek után íjászat közben éreztem először azt, hogy nem a problémáimra fókuszáltam, hanem teljesen ki tudtam szakadni a gondolataimból, szédületes volt és felszabadító. Látszólag nem egy nehéz művelet, de igazából ez egy nagyon komoly belső munka, óriási koncentrációt igényel.

– Némethy Zoltán, a Némethy Lovasíjász Akadémia vezetője is mindig mondja, hogy ez egy elképesztő lelki utazás.

Gabi elárulta, hogy az átélt élmény hatására ő maga is eldöntötte, hogy fog járni lovagolni és íjászkodni. Az íjászat egyébként olyan sport, amelybe az élet dolgait is nagyon jól át lehet vezetni, például sokan vannak, akik nem merik elengedni az íjat, ami jelentheti azt is, hogy az életben nem mer elengedni bizonyos dolgokat. Az énekesnő saját bevallása szerint az elmúlt években, főleg, amióta édesanya, nehezen összpontosít egy valamire, hiszen ezer felé járnak a gondolatai.

– Állandóan azon agyalok, hogy jól van-e a kislányom, hogy jó anya vagyok-e, fel vagyok-e készülve mindenre, közben ott van a rengeteg munka és minden egyéb más, emiatt én sokszor nem is tudok feloldódni igazán.

Tóth Gabi fájdalmai megszűntek

A csinos énekesnő néhány hónappal ezelőtt súlyos gerincfájdalmai miatt aludni sem tudott, kiderült, hogy évek óta fennálló problémáról van szó, amit szerencsére már orvosoltak.

– Hamar helyre raktak, a gerincspecialista is a prevencióban hisz, így erre állandóan figyelnem kell.

Nyilván segít az is, hogy amióta Mátéval együtt vagyunk, folyamatosan táncolunk, mozgásban vagyunk és sokkal jobb lett a kondim is.

– A tánc felszabadít, ezért is várjuk ennyire ezt a tábort. Rengeteg gyerekprogram lesz és nagyon fontosnak tartjuk, hogy adjunk egy kis önbizalmat azoknak a kicsiknek, akiknek kevesebb van, mert mondjuk zárkózottabbak, vagy bántják őket az iskolában. Sajnos a mai világban ez nagyon sokszor előfordul, de mi tudunk segíteni ezen, hiszen nekem is van benne tapasztalatom, hogyan kell kezelni ezeket a szituációkat, Máté pedig tanárként kimondottan jól ért a gyerekek nyelvén. Szakemberek jönnek velünk: mentálhigiénés szakember és pedagógusok, akik mind a gyerekek értékeit képviselik és erősítik majd. Többek között ez is a táborunk küldetése – fogalmazott az énekesnő.