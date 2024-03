„Elérkezett az a pillanat, amikor már nem halogathattam tovább...” – megdöbbentő vallomást tett Tóth Gabi

Tóth Gabi a napokban új hajáról készült fotójával örvendeztette meg rajongóit, akik odavannak az énekesnő új frizurájáért. Legfrissebb bejegyzésében azonban gerinc problémáiról tett említést.

Tóth Gabi sokáig nem foglalkozott fájdalmaival (Fotó: Ladóczki Balázs)

Az utolsó csepp a pohárban

Gabi a Borsnak adott interjújában elmondta, közel 10 évvel ezelőtt kezdődtek a derékfájásai, azóta csak húzódik a probléma.

Elérkezett az a pillanat, amikor már nem halogathattam tovább, hogy orvoshoz menjek. Volt olyan, hogy aludni sem tudtam a fájdalomtól.

Az énekesnő elmesélte, hogy röntgenvizsgálatra küldték és orvossal is beszélt, így derült ki, hogy gerincferdülése és iszonyatos gyulladásai vannak.

Tóth Gabi sok éve nem foglalkozott fájdalmaival

Lapunknak elárulta, hogy ezek a derékfájások körülbelül 2015-ben jelentkeztek először, a terhesség és szülés környékén pedig nyilván rosszabbodtak is, de mindig csak arra koncentrált, hogy az aktuális fájdalmat megszüntesse.

„Sokszor használtam jégzselét, fájdalomcsillapítókat vettem be és jártam masszázsra is. Ezek segítenek, de a probléma igazi okát nem szüntetik meg. Sajnos én háttérbe szorítottam a saját egészségemet és most jelzett a szervezetem, hogy ez nem mehet így tovább.”

Gabi elmesélte azt is, hogy 2018-ban egy televíziós műsor forgatásán úgy megsérült, hogy szinte lábra sem tudott állni, és ki kellett hagynia egy hetet.

Kezelést kap

A fiatal anyuka most Bodnár Józsefhez jár hetente háromszor, aki ismert csontkovács és gerincspecialista.

Le kell nyújtani és lazítani az izmokat, hogy a csontokat vissza lehessen helyezni, különben nem szűnik meg a probléma. Most újra táncolok is, rengeteg fellépésem van, jobban oda kell figyelnem, hogy bírjam ezeket.

Az énekesnő szerint minden édesanyának nagyobb hangsúlyt kellene fektetnie önmagára.

„A rohanó mindennapokban hajlamosak vagyunk megfeledkezni magunkról, pedig, ha az anya jól van, a gyerek is jól van. Nekem is itt van a kislányom, rá figyelek. Részemről eddig a prevenció elmaradt, de most tanultam belőle és másoknak is ezt üzenném, hogy a megelőzés az egyik legfontosabb: sokkal egyszerűbb, mint később a már kialakult problémát orvosolni.”