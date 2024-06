Újabb mérföldkő Tápai Szabina és Kucsera Gábor kapcsolatában: tavaly ez még másképp nézett ki

Tápai Szabina és Kucsera Gábor válása a tavalyi év egyik legnagyobbat durranó híre volt. Sokáig tartotta lázban a közvéleményt, hogy mi lehet a háttérben, s hogy vajon hogyan folytatják útjaikat. Már-már elült a nagy érdeklődés irántuk, mikor váratlanul bejelentették: újra egy párt alkotnak!

Tavaly pletykák tucatjai kaptak szárnyra a sportolópár szakításával kapcsolatban, hűtlenséget és eltérő személyiségüket vélték a szakítás kiváltó okának. Akárhogy is, három gyermekük miatt, a körülményekhez képest jó kapcsolatban maradtak. Hogy a gyerkőcöket ne viselje meg annyira a változás, a közös családi házukban vigyáztak rájuk, felváltva tartózkodtak ott a szülők.

De máshol is láthatták együtt őket. Kucsera Gábor évek óta rendezi már meg a KucsiTanya nevű gyerektábort, ahová persze az ő porontyai is hivatalosak. Tavaly egy időre Szabina is elment a két kislányukkal és fiukkal, de alighanem fagyos lehetett köztük a hangulat. Idén ez azonban teljesen máshogy fog kinézni.

Tápai Szabina és Kucsera Gábor csupán néhány hete, Hajdú Péter műsorában vállalta fel, hogy újra egy párt alkotnak. Azóta már megjelentek egy párként egy esküvőn...

És egy romantikus utazáson is voltak: Olaszországból, Milánóból posztolt a házaspár – merthogy a tavalyi szakítás ellenére hivatalosan végül nem váltak el.

Hamarosan pedig újra együtt utaznak. A többszörös Európa-bajnok, olimpikon kajakozó évek óta rendez gyerektábort Veszprém vármegyében, Nagyvázsonyban, most pedig rajongói kérdésre elárulta, vele tart-e az EHF kupa-győztes magyar kézilabdázó is.

Szabi is meglátogat majd?

– tették fel a kérdést a rajongók Kucserának.

„Ezt ne tőlem kérdezzétek…” – felelte a sportoló, és bejelölte Szabina profilját, hogy feleljen ő!

Nem is maradt el a válasz:

„Az első héten biztos” – ígérte a családanya, aki a jelek szerint teljesen rendbe hozta házasságát Kucsival.