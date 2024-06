"Holnap találkoztam volna vele" – elhunyt a népszerű énekesnő, sztárok sora búcsúzkodik tőle

Szomorú hírek érkeztek Írországból. Mindössze 68 éves korában életét veszítette a világhírű északír énekesnő, Rose-Marie Kane. A családja a közösségi médiában jelentette be, hogy a sokoldalú tehetség – aki énekesként, tévés műsorvezetőként és rádiósként is dolgozott – blackpool-i otthonában hunyt el. A rokonok nem árultál el az énekesnő halálának okát. Most kollégák, pályatársak és sztárok sora búcsúik Rose-Marietől.

NI singer Rose-Marie Kane dies at 68: Originally from County Down, the singer and entertainer released 19 albums. https://t.co/gUrDdLWTfS pic.twitter.com/eMA7UkpU5m — Global Voters (@global_voters) June 8, 2024

A népszerű ír rendező, Paul Alexander Boyd éppen a városban tartózkodott, és úgy tervezte, hogy a péntek estéjét Rose-Marie-vel tölti:

Szomorúan értesültem róla, hogy Rose-Marie Kane hirtelen elhunyt. Jelenleg én is Blackpoolban tartózkodom, ahol élt, és reméltem, hogy holnap este találkozhatunk. A város most egy kicsit szomorúbb hellyé vált

– írta X-posztjában a rendező.

Vicki Michelle-t, az Emerdale színésznőjét szintén váratlanul és fájdalmasan érte a halálhír.

Ideges vagyok és megdöbbent. Gyönyörű barátnőm, Rose Marie meghalt. Több mint negyven éve ismertem, pár hete járt is nálam. Nevetve, énekelve járt mindenhova, egy igazi energiagömb volt. Mindig beragyogta a szobát, ahova belépett. Nem hiszem el! Nyugodj békében, gyönyörű barátnőm!

Az énekesnő legismertebb dala a When I Leave The World Behind (Amikor itthagyom a világot) volt. Stílszerű, hogy ezzel a számmal emlékezzünk meg róla: