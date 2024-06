MC Hawer hatmilliós karórát villantott

MC Hawer, azaz Koczka Géza közel tizenegy évvel ezelőtt intett búcsút alkoholizmusának. Szenvedélybetegsége nem állt meg az italnál, ugyanis játékterem-függő is volt. Saját bevallása szerint legalább 200 millió forintot bukott el abban az időben, amikor nem tudott uralkodni rossz szokásain.

MC Hawer befektetésként tekint milliós órájára és autójára (Fotó: Markovics Gábor)

MC Hawer nem nagyzolásból viseli a méregdrága órát

Azonban 2013 októberében minden megváltozott. Sokadik elvonókúrája végül sikerrel járt, és azóta józanul éli az életét. Ez pedig rendkívül pozitív hatással volt nem csak a mindennapjaira, hanem az anyagi helyzetére is. A több mint tíz év alatt összeszedte magát, és már olyan dolgokat is megengedhet magának, amiket korábban nem...

– Az elmúlt években főleg arany ékszereket vettem – befektetésnek és biztonsági tartaléknak –, amiket előszeretettel viseltem, bár néha úgy néztem ki, mint a bazári majom. Időközben óriásit ugrott az arany ára, és amiket felhalmoztam, nagyon jó áron tudtam tovább adni.

Gyerekkorom óta égette a pénz a zsebemet, mindig kellett valamit vennem.

Régi vágyam volt egy ilyen óra tulajdonosa legyek, de nem nagyzolásból viselem, és nem azért, mert szép, hanem ennek is lassan, de folyamatosan növekszik az ára – magyarázta a Borsnak.

Egykor súlyos anyagi gondokkal küzdött (Fotó: Markovics Gábor)

Újabb célt tűzött ki maga elé

Gézának két álma volt, a már említett Rolex óra, a másik pedig egy nagy értékű autó, ami nemrég egyedi rendszámot is kapott.

– Nincs mit titkolnom, egy tízmilliós BMW-ről van szó, de szép lenne, ha a 30 éves pályafutásom alatt ennyit sem tudtam volna „összekalapálni”.

Amióta nem iszom, egészen másképp gondolkodom, szeretem, ha van tartalékom.

Most nem tervezek nyaralást sem, mert egyrészt nem vagyok jó a gyomorfekélyem miatt, kicsit legyengültem, másrészt van egy újabb célom, saját lakást szeretnék vásárolni, ugyanis jelenleg még bérleményben élek. Ha pedig úgy alakul, akkor képes vagyok ettől a két szerelemtől is megválni a még nagyobb előrelépés érdekében – avatta be terveibe lapunknak.

„Legalább kétszázmillió forintot buktam el”

MC Hawer korábban sem csinált titkot abból, hogy komoly anyagi nehézségekkel küzdött függőségei miatt. Jól keresett, mindhiába, mert minden bevétele a szerencsejátékra és az italra ment el.