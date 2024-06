Mi történt? Túlhajszolta magát Marics Peti

Az énekes rengeteget dolgozik az utóbbi időben (Fotó: archív / hot! magazin)

– Egyelőre ott tart a színészi pályafutásom, hogy nem rizikóztak be nálam más stílusú karaktert, úgyhogy ez a macsós vonal testhezálló volt.

Szerintem nem véletlenül kapom meg ezeket a feladatokat, mert a képernyőről sok embernek az jöhet le, hogy igazi szívtipró vagyok.

Pedig van egy nagyszívű énem is, úgyhogy azzal is tudok operálni a jövőben. Szerencsére több pozitív visszajelzést kaptam már a szakmabeliektől, úgyhogy egészen bátran kijelenthetem, hogy egész jól megugrottam a feladatot. Emellett pedig a kémia is nagyon megvan a színészek között, de ez a jó castingnak volt köszönhető, mert mára mindenki szinte testvéri viszonyban van a másikkal, úgyhogy ez lehet a siker titka – árulta el Peti.

Sikeres a zenekara Marics Peti és Valkusz Milán évek óta elválaszthatatlan páros, akik – ma már zenekarral – folyamatosan megtöltik a nagyobbnál nagyobb helyeket, legyen az a Budapest Park vagy a Papp László Budapest Sportaréna.

Csillag az égen Peti már korábban szerepelt ítészként a Sztárban Sztár kilencedik évadában, most azonban új terepre érkezik, hiszen a TV2 visszatérő sikerműsorában, a Megasztárban kapott

egy zsűriszéket.