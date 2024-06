„Olyan, mint Andi…” — Marics Peti újra szerelmes?

Marics Peti neve szinte minden hónapban más hölgy neve mellett kerül említésre az interneten, ugyanis a rajongók előszeretettel boronálják össze a kedvencüket már azzal is, akire csak éppen rápillantott a zenész. Mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy anno Tóth Andival is a pletykák után „buktak le”, ahogy azt is lehetett sejteni, hogy Kovács Gyopárral is több volt köztük, mint barátság. Ez viszont már csak a múlt, ugyanis a netezők fantáziáját egy új lány indította be.

Marics Peti barátnője szerepelhet a legújabb videoklipjükben. (Fotó: Szabolcs László)

Marics Peti újra szerelmes?

Hol máshol, mint a Redditen ütötte fel a fejét a szóbeszéd, hogy Peti szíve talán ismét foglalt. Mindez onnét indult, hogy egy Liza nevű, rasztahajú lány szerepelt az énekes új klipjében, és egy magát bennfentesnek tituláló felhasználó szerint a forgatások alatt már fel is vállalta a kapcsolatát a két fiatal. Nyilván ezt fenntartásokkal kell kezelni, mint minden pletykát, aminek ez az oldal a forrása, bár az is igaz, hogy sokszor igazolást nyertek onnét az információk. Mégis még a rajongók nagy része sem akarja most elhinni, hogy kedvencük ismét szerelmes lenne.

Én azt hittem, hogy csak az új klipben szerepel a csaj, de kiderült, hogy neki szól a dal. Elvileg a forgatáson már felvállalták egymást. Remélem megbecsüli Peti, mert tényleg gyönyörű a lány

– osztotta meg a „bennfentes”, de nem győzött meg túl sok embert.

– Olyan, mint Andi, legalábbis vibe-ra. De valahogy nekem mégsem illenek össze. Szerintem azért, mert egy klipben szerepelnek, még nem jöttek össze – fogalmazott valaki.

Ez a csaj fixen nem a barátnője… Ne vicceljetek már!

– írta egy másik kommentelő, azaz a legtöbben még bíznak abban, hogy Marics szingli.