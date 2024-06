Már nem lehet visszaszívni: Vilmos elárulta Sarolta hercegnő féltve őrzött titkát

A walesi herceg részt vett egy második világháború alatti hadművelet 80. évfordulója alkalmából rendezett eseményen, itt árult el több információt a családjáról. Az is kiderült, hogy az iskola nem Sarolta hercegnő kedvence.

Sarolta tele van önbizalommal! (Fotó: AFP)

Vilmos őszintén beszélt arról a normandiai partraszállás évfordulóján, hogy a kis hercegnő keményen tanult ugyan a vizsgáira, de kevésbé volt lelkes azok miatt - írja a Mirror.

Igen, vannak vizsgái. Nem várta a reggelt. Remélhetőleg minden jól ment!

- árulta el Vilmos. Nem Sarolta az egyetlen azonban, aki így érez a családban. Katalin hercegné tavaly árulta el, hogy György herceg már kifejezte nemtetszését a vizsgák „ismétlődő jellege” miatt.

A 9 éves Sarolta hercegnő számára azonban nem jelent újdonságot a kihívások teljesítése, 2022-ben íratták be a Lambrook iskolába, amely közel található a család windsori otthonához. Nemrég az is kiderült róla, hogy a gyerekek közül ő az, aki mindig ellopja a showt. Itt arról is írtunk, hogy II. Erzsébet királynő miként írta le a kislány személyiségét.

A gyerekeknek ugyanakkor nem csak a mindennapi nehézségekkel kell megküzdeniük, hanem azzal is, hogy édesanyjukat rákkal diagnosztizálták. Vilmos szerint Katalin jól viseli a kezeléseket, de a hírek szerint a megelőző kemoterápia hatására sokat fogyott és hullik a haja. Persze nem akarja megijeszteni a gyerkőcöket, ezért igyekszik otthon sem sokat mutatni a saját küzdelméből.