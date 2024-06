Kiakadtak Keleti Andi fotóján: „Ez már hivatalosan bűnténynek számít”

A napokban ünnepelte az 55. születésnapját Keleti Andi. Eredetileg szabónak készült, ruhaipari szakközépiskolában végzett, de végül a tánc mellett tette le a voksát, aminek már tízéves kora óta hódol. A sportkarrier meg is látszik rajta, még most, túl az ötödik ikszen is kirobbanó formában van.

Keleti Andi kirobbanó formában van, most épp az olasz tengerparton pihen (Fotó: Bors)

„Brutál forma még mindig”

Az első nyári napsugarakat férjével Olaszországban élvezék, ahonnan Andi egy apró, színes bikiniben pózolva jelentkezett be a rajongóknál.

„Na, jó! Ez már hivatalosan bűnténynek számít, ha valaki ennyire lélegzetelállító” – bókolt sajátosan egy rajongója.

„Brutál forma még mindig” – dicsérte egy másik, míg legtöbben csak szívecskékkel méltatták és kellemes pihenést kívántak a csinos táncosnőnek.

Keleti Andi és férje 25 éve házasodott

Bár a bókok alighanem jól esnek a táncművésznek, a fejét nem lehet elcsavarni: szintén táncművész férjével, Kovács Zoltánnal idén már a 25. házassági évfordulójukat ünnepelték. Nem is akárhogyan, Dubajban romantikáztak. Kapcsolatuk kezdetén sokan nem fogadtak volna nagy tételben arra, hogy szerelmük hosszú életű lesz, hiszen Andi kilenc évvel idősebb a férfinál. Ők végül rácáfoltak minden rosszakaróra. Házasságukból két gyermek is született, akik már jóformán ki is repültek a fészekből, így a táncos házaspár újra sok időt tud kettesben tölteni, és szenvedélyüknek, az utazásnak hódolni.

Mindemellett karrierjük is összeköti őket, bár már nem táncolnak versenyszerűen, saját tánciskolájukban fejlesztik a növendékeket.