Ettől még forróbb lesz a levegő! Bikiniben buliztak a sztárcsajok

A Next Top Model Hungary dögös versenyzői Hawa és Panka úgy látszik nagyon élvezik a nyarat, nem is akárhogy. Más modellek és sztárok társaságában szórakoztak egy medencés bulin, ahol bizony egyikőjük sem sokat bízott a képzeletre. Hunyadi Donatella, Panka és Hawa is apró bikiniben napoztak és pancsoltak.

Hunyadi Donatella a Next Top Model Hungary egykori versenyzőivel bulizott (Fotó: Instagram)

Úgy tűnik Hunyadi Donatella egyelőre szingli, bár a fotókat látva biztosan vannak jó néhányan, akik szívesen meghódítanák a szívét. Emellett persze biztosan nem unatkozik, hiszen rengeteget dolgozik. Az éneklés és a koncertek mellett egyetemre jár, sőt még számos modell munkája is van, ami a külsejét látva egyáltalán nem meglepő.

Igencsak forró fotók készültek a lányokról (Fotó: Instagram)

Nem csak Hunyadi Donatella párja várat magára

A két egykori versenyző nagyon összebarátkozott a műsor alatt, így több eseményen is jártak már együtt, aminek talán az is az oka, hogy egyelőre mindketten szinglik. Hawa ugyan a műsor alatt még párkapcsolatban volt, de azóta szakítottak egykori párjával, bár azóta nem szomorkodik és úgy tűnik nagyon élvezi a szinglilétet. Ugyan a lány egyelőre igyekszik a karrierjére koncentrálni, a fotók láttán biztosan akad néhány hódolója. Pankára még szintén nem talált rá a szerelem, de ő sem bánkódik emiatt, hiszen a Next Top Model Hungary által teljesen új fejezet kezdődött az életében és igyekszik megvalósítani az álmait, amiről korábban TikTok-on is mesélt a követőinek: