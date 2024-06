Bréking! Galambos Lajos nem léphet ki a börtön kapuján

Galambos Lajos 2023 áprilisa óta tölti a berettyóújfalui börtönkórházban a rá jogerősen kiszabott 3 év hat hónapos büntetését. A zenészt víz-, gáz- és áramlopási ügy miatt ítélték letöltendő börtönbüntetésre, de cellában egy percet sem töltött, tekintettel az egészségügyi állapotára.

Galambos Lajos 2023. áprilisában vonult be letölteni a büntetését. (Fotó: Markovics Gábor)

Kérelmek az előzetesre

Lajcsi már bevonulása előtt jelezte a bíróságnak, hogy gyógyíthatatlan betegsége van, úgynevezett COPD, más néven tüdőtágulat, amit a zenész szerint nem tudnak börtönkörülmények között rendesen kezelni, ezért szeretné, ha az otthonában tölthetné le a büntetést, házi őrizetben, otthonápolás kereteim belül. Galambos az ügyvédjén keresztül eddig két kérvényt nyújtott be, de mindkétszer elutasította a bíróság arra hivatkozva, hogy a börtönkórházban megfelelő ellátásban részesül a fogvatartott.

Galambos Lajos lánya is nagyon várja édesapja szabadulását. (Fotó: Végh István)

Galambos Lajost nem engedték haza

A zenész sokszor volt nagyon mélyen lelkileg az elmúlt időszakban, de ennek ellenére is tudja, hogy ki kell tartania, hiszen nemsokára vége lesz ennek az egésznek, és újra visszatérhet a normális életébe. Ez a lehetőség most elérhető közelségbe is került. A lapunk birtokába jutott információk szerint Galambos Lajos és az ügyvédje újabb kérelemmel fordult a hatóságokhoz azt kérve, hogy házi őrizetben, ahogy a jogi nyelv mondja, reintegrációs őrizetben tölthesse le a büntetése visszalévő, 2 év négy hónapját. Úgy tudtuk, hogy a zenésznek most jó esélye volt a pozitív elbírálásra, bár a napokban is rossz hírt kapott: a tervek szerint június 20. körül végre hazaengedték volna, de a várakozásokkal ellentétben nem érkezett meg a határozat. Így Lajcsinak még mindig várnia kell...