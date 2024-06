Bangó Margit érzelmes vallomása: „Ismét megmentette az életemet”

Bangó Margit mögött nehéz évek, évtizedek vannak. Bár az egyedi hangú énekes sosem panaszkodik, valójában 2003-ban diagnosztizáltak nála először rákos megbetegedést, amit bár akkor úgy tűnt, hogy meggyógyítottak, a baj azóta kétszer is újra felütötte a fejét. Legutóbb két éve. A Kossuth-díjas művészt azonban nem olyan fából faragták, hogy feladja a harcot, sőt! A nehéz időkben ő valahonnan előhív olyan plusz energiákat, melyek segítségével fáradhatatlanul harcol, ameddig csak kell.

Színpad nélkül

Az idő azonban megállíthatatlanul megy, és az énekesnő sem lesz fiatalabb, így nem meglepő, hogy az utolsó betegségére adott intenzív kezelések megviselték a szervezetét. Bangó Margit két évvel ezelőtt ezért bejelentette, hogy nem ad többé nagykoncertet, csak kisebb fellépéseket vállal.

„Nálam ez tényleg az utolsó nagy koncert lesz. 72 éves leszek áprilisban és valami nagyon széppel szeretnék a Sportarénától és a nagyközönségtől elbúcsúzni. Nem egy teljes búcsú lesz, csak nagykoncertet többet már nem szeretnék adni” - mondta 2022 januárjában a Ripostnak.

A szíve húzza

Az ígéretből azonban – hála Istennek – nem lett semmi, hiszen Bangó Margit igent mondott Mága Zoltán tiszteletteljes felkérésének, miszerint lépjen fel nála az "50 év - 50 koncert" elnevezésű ünnepi hangverseny több állomásán is. A magyarcigány énekesnő túl a sokadik kemoterápiás kezelésen, rövid gondolkodás után igent mondott. Ma már tudjuk, hogy egy cseppet sem bánta meg a döntését... Olyan sikere van ugyanis ezeken a koncerteken, amit nem könnyű írásban érzékeltetni. Margitot minden helyszínen álló ováció fogadja már akkor, amikor belép a színpadra. Az énekesnő még egy hangot ki nem ejtett a száján, de már dübörög a vastaps, az emberek kiabálnak, kurjongatnak, hosszú percekig ünneplik a kedvencüket.

Erőt adott

Így volt ez múlt szombaton Győrben is. Bangó Margit a hivatalos Facebook oldalán megosztott fotók tanúsága szerint az Audi Aréna színpadát is bevette. Totális teltház előtt lépett fel a Liszt Ferenc és Prima Primissima díjas hegedűművész, Mága Zoltán és a sztárvendégei: Bodrogi Gyula, Esztergályos Cecília, Voith Ági, Koncz Gábor, Sümegi Eszter, Molnár Levente, DJ Yamina, Nyerges Attila, Mága Jennifer, az Ifjabb Mága Zoltán, és Bangó Margit is, akit egyszerűen imádtak az emberek.