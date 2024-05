"Valami van a nyakadon" - sokkot kaptak Köllő Babett rajongói attól, amit rajta láttak

Köllő Babett sosem a szokványosságról volt híres. Az egykori luxusfeleség mindig is szerette megbotránkoztatni az embereket, és ez most sincs másként. A televíziós személyiség zsűritagként is olyan extrém kreációkban jelent meg esténként a televíziók képernyőjén, hogy attól leesett az ember álla, ám most egy olyan állat társasága mellett döntött, amitől sokan sokkot kaptak.

Babett egy madárpók társaságát élvezte Fotó: Végh István / archív

Kis cuki

- írja legújabb TiktTok-videójához, amelyben az látható, ahogy a celebritáson egy hatalmas madárpók mászik. A sokak számára rémisztő nyolclábú rovar hol Babett fején, hol Babett mellkasán mászik, amit ő hatalmas mosollyal az arcán tűr.

Követői egyből jelezték is felé, milyen bátor, míg valaki inkább poénosra fogta a dolgot:

Nem akarlak megijeszteni, de valami van a nyakadon.

Babett valószínűleg Sevillában találkozhatott a szőrős ízeltlábúval. Spanyolországi nyaralása során azonban nem ez volt az egyetlen "állati kalandja", miután a város egyik terén egyszer csak egy jegesmedvével is táncra perdült. A televíziós személyiség kicsit sem zavartatta magát, boldogan táncolt a macinak öltözött ember mellett, aki rajongói szerint kicsit zavarba is jött attól, hogy Babett mit is csinál vele, mellette.

Szerintem a Maci zavarba jött kicsit

- írták neki, míg mások megjegyezték: kettejük közül fixen Babettnek volt sikere.