Temetőben ünnepelte évfordulóját Polgár Tünde és Árpi, azonnal kidobták őket - Videó

Polgár Tünde és Árpi éppen 25 éve szerettek egymásba és a jeles alkalomból ellátogattak kedvenc amerikai városukba, ami nem más, mint Jazz otthona, New Orleans. A műkincskereskedő sztárpár egy hosszabb videóban számolt be követőinek a kalandos évfordulóról, így arról is, hogyan jutottak be a város egyik nevezetességeként szamon tartott temetőjébe, ahol egy woodoo papnő síremléke mellett megtalálható egy világsztár tervezett nyughelye is.

Polgár Tünde és Polgár Árpád nem csak a pénzt, de az élményt is bukták (Fotó: YouTube)

„Szerintem hülye volt”

„Gyerekek... Életünkben először, kidobtak bennünket a temetőből! Mondjuk ez szerintem jó, mert ezzel azt mondják, hogy még nem vagyunk odavalók” – kezdte a Polgarnet YouTube csatornára feltöltött videóban Polgár Tünde, akitől férje vette át a szót. „Az van, hogy az összes jegy elkelt, mire kimentünk a temetőbe. Volt ott egy portás és mivel mi magyarok vagyunk, hát bepróbálkoztunk.

Először próbáltam egy tízessel, de éreztem, hogy kevés lesz.

Bár szerintem csak hülye volt, mert nem fogadhatja el ott, ahol kamerák voltak. Végül vagy ötször elmondta, hogy fejenként huszonöt dollár a túra, mire Tünde adott neki egy ötvenest. Végül be is engedett minket, de egy perc múlva érkezett valaki, aki kizavart minket”– magyarázta Árpád.

Polgár Tünde épp egy legendás papnő sírját mutatta be, amikor lesújtott rájuk az "átok" (Fotó: YouTube)

Vagy a papnő átka, vagy Nicolas Cage haragja...

Polgár Tünde szerint nem is az illetéktelen behatolás volt a helyi erők gondja. Az egykori luxusfeleség sokkal inkább átokra gyanakodott, de felmerült benne az is, hogy Nicolas Gage járt közben annak érdekében, hogy meghiúsuljon a házaspár, romantikus, temetői sétája.

– Szerintem ez a woodoo papnő átka volt, hiszen az ő sírjához még eljutottunk. De az is lehet, hogy a Nicolas Cage megtudta, hogy jövünk és kidobatott minket mivel hallotta, hogy mit mondtál róla. Merthogy a színész, abban a temetőben vett sírhelyet a családja számára és megépítette a piramist, ami majd a síremléke lesz neki és a rokonainak. Szerintem ő is néz minket és tudja, hogy mennyire utálod őt.

Mindenesetre szerintem jó jel, hogy még akkor sem engednek be minket a temetőbe, ha lefizetjük a portást

– nevetett Polgár Tünde.