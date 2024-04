Igazi cukiságbomba: így szurkol Stohl Luca kislánya a meccsen

Stohl András igazán elégedett lehet az életével. Bár követett el a múltban hibákat, képes volt a legmélyebb ponton is talpra állni, és nem engedte, hogy a botlásai tönkre tegyék a boldogságát. Megbűnhődött tettei miatt, mostanra azonban már tiszta lappal indított. Karrierje most a csúcson van, és ő maga nem is lehetne boldogabb. Kislánya, Stohl Luca boldog házasságban él, sőt, gyönyörű babája, Rózi olyan aranyos, hogy az egész ország a csodájára jár.

Luca most új fotót osztott meg róla. Élete első hokimeccsén járt, amit végig is szurkolt Rózi.

Az első hokimeccs. Természetesen UTE-Fradi

- írja Luca.

