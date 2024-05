Zokogva vall családi drámájáról a Next Top Model Hungary versenyzője

Hetek óta távol vannak a szeretteiktől a Next Top Model Hungary versenyzői. Ezt legnehezebben a rangidős Papp Gabi viseli, hiszen a mezőnyből ő az egyetlen édesanya: neki kislányát kellett hátra hagynia.

Így változtatták át Papp Gabit a Next Top Model Hungary elején Fotó: TV2

Aktfotózás a Next Top Model Hungary következő műsorában

A vasárnapi adásban a lányokat testileg-lelkileg lecsupaszítják. Aktfotózás vár rájuk, előtte pedig a lelkükön is könnyíteniük kell. Papp Gabi zokogva adja ki magából a családjával kapcsolatos érzéseit.

A következő részben a szomáliai származású modell, a magát az Ázsia Expressz egy korábbi évadában is kipróbáló Kafi Rea Milla segíti a lányokat. Még a fotózás és catwalk előtt a villában lelkiznek a modell-jelöltek, többüknél eltörik a mécses. Papp Gabi többnyire az erős, magabiztos oldalát mutatja, ám ezúttal ő is megtörik. Kafi kérdésére sírva idézi fel, hogy gyerekként édesanyja kemény kézzel nevelte, nem érezte, hogy túl sok szeretet kapott volna tőle. Édesanyja azt sem engedte, hogy Gabi a saját lányával érzelgős legyen.

Mikor megszületett a kislányom, akkor is megkaptam tőle, hogy ne puszilgassam annyit, ne szeretgessem annyit, mert ez nem jó

– vallja be a lányok előtt Gabi.

Ez nehéz, mert én vele szerettem volna bepótolni, amit én nem kaptam meg.

Gabi a műsor során többször hullámvölgybe került, ilyenkor csak arra vágyott, hogy végre megölelhesse hétéves kislányát. Végül mindig erőt vett magán, s nem adta fel a játékot, hiszen bizonyítani szeretne magának és szeretteinek is.

Visszatérésként tekint a műsorra

Papp Gabi korábban a Borsnak mesélt modellkarrierje kezdetéről, és arról, hogy várandóságakor hagyott fel a szakmával. A műsorba épp azért jelentkezett, hogy kipróbálja, ennyi év kihagyás után van-e még létjogosultsága modellként.

– 2011-ben kezdtem modellkedni. Egy modellbarátnőm biztatott rá, hogy próbáljam ki magamat. Egy thaiföldi modellügynökség azonnal leszerződtetett, ki is költöztem oda. Ezután Ázsia több pontján is modellkedtem. Végül anyukám után Angliába költöztem. Azon a ponton úgy éreztem, hogy sok mindent elértem, anyagilag jól álltam, szerettem volna már családot. 2017-ben meg is született a kislányom. Azóta csak elvétve volt modellmunkám, a Next Top Model Hungary lehet a nagy visszatérés – fogalmazott a műsor kezdetén Gabi.