Nem hiszed el, mivel lepte meg magyar szerelmét a világhírű dj - Fotó

Elképesztő luxusban tölti mindennapjait Tomcsányi Anett, aki a világhírű zenésszel, Timmy Trumpettel él hatalmas szerelemben. A történetük olyan, mint egy valóra vált Walt Disney mese: a híres ausztrál dj-vel 10 éve a Petőfi Csarnokban egy pillanatra összeakadt a tekintetük, már akkor érezték, hogy összetartoznak. A lemezlovas a menedzserét kérte meg, hogy szerezze meg neki Anett számát. Ő azonban véletlenül rossz számot írt fel, és Timmy 6 hónapon keresztül rossz számra írogatta az üzeneteket. Fél évvel később Timmy újra Magyarországra jött, Anett azonban dühös volt rá, amiért fél éven keresztül nem kereste….

Luxus a köbön, így él világhírű férje mellett magyar felesége

De innen szép nyerni, végül annyira egymásba gabalyodtak, hogy azóta is elválaszthatatlanok. Timmy tökéletesen megbízik Anettban, együtt is dolgoznak, sőt az esküvő szervezését is teljesen rábízta, amire ugyan két év ráment, de végül királyi pompában mondták ki a több száz fős násznép jelenlétében a boldogító igent a Mátyás templomban. A magyar lány, akkor azt írta: olyan, mintha álmodna. Azóta is elképesztő luxusban él férjével, akivel a turnék és a nyaralások során már szinte az egész világot bejárták: egyik nap Párizs, másik nap már Las Vegas, majd Szingapúr, persze szigorúan magángéppel, ötcsillagos szállodákban. De egyébként imádnak Magyarországon is lenni, Anettnek állandó honvágya van, imádja a családját, de már a férje is félig magyarnak érzi magát, gyakran jönnek látogatóba. A több milliós követőtáborral bíró világhírű dj teljesen odáig van feleségéért, tényleg csak ki kell ejtenie a száján mit szeretne, már az övé is. Legutóbb például egy igazi, méregdrága luxusautóval lepte meg szerelme

MI AZ ÉLET!!! Álmaim autója a legjobb férjtől. Áldott vagyok

- írta Instagram-posztjához Tomcsányi Anett.