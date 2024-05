„Hálás vagyok az univerzumnak, hogy egymáshoz sodort minket az élet” – megmutatta piszok jóképű vőlegényét Sydney van den Bosch

A TV2 gyönyörű sztárja nem is olyan rég még rajongóit is meglepte, ugyanis nem sokkal válása után azzal a váratlan és örömteli hírrel jelentkezett be, hogy nem elég, hogy ismét rátalált a szerelem, már el is jegyzeték.

Sydney van den Bosch nyilvánosan vallott szerelmet vőlegényének Fotó: Szabolcs László

Sydney van den Bosch azóta is úszik a boldogságban, már az esküvője szervezését is elkezdte, amelyről már több részletet is elárult, most pedig azzal lepte meg rajongóit, hogy közös fotót posztolt a vőlegényével, Benjaminnal, méghozzá nem is akármilyen apropóból.

A TV2 szerencselánya ugyanis azért osztott meg egy romantikus képet, hogy azzal köszöntse szerelmét születésnapja alkalmából. Sydney bejegyzéséből az is kiderül, hogy kedvese 30 éves lett.

Hálás vagyok a sorsnak, az univerzumnak, hogy egymáshoz sodort minket az élet és a húszas éveinket együtt zárhatjuk a harmadik X.-et pedig együtt kezdhetjük

– írta, végezetül pedig még megjegyezte, hogy a legjobb rész még csak most jön a számukra.

