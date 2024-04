„IGEN” – óriási bejelentést tett a nemrég eljegyzett Sydney van den Bosch, özönlenek a gratulációk

Mint ahogy azt a Bors megírta, óriási meglepetésként ért mindenkit, amikor év elején eljegyzéséről számolt be a nemrég elvált Sydney van den Bosch. Most újabb hatalmas fordulat következett az esküvővel kapcsolatban.

Sydney van den Bosch ennél boldogabb már nem is lehetne Fotó: Szabolcs László

A TV2 gyönyörű szerencselánya februárban jelentette be eljegyzését párjával, Benjaminnal, már akkor lehetett tudni, hogy ha minden jól megy még idén összeházasodnak. Azóta pedig már az is kiderült, hogy több esküvői ruhája is lehet majd Sydney-nek, méghozzá Merő Péter tervezésében.

Sydney van den Bosch fantasztikus hírt jelentett be, az esküvőről van szó

Most pedig újabb fordulóponthoz érkeztek Benjáminnal, amiről a szépség maga számolt be az Instagram-oldalán, miszerint végre hozzáláttak az esküvő szervezéséhez.

97 napja Balin a #mountbatur vulkán tetején egy IGEN-nel megpecsételtük a jövőnket, most pedig egy újabb IGEN-nel belevágtunk életünk újabb nagy kalandjába az esküvőszervezésbe

– írta a csodás videóhoz Sydney van den Bosch, amelyet ITT te is megnézhetsz! A hírhez már sokan gratuláltak, valaki például ezt írta: