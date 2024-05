Majka kínos magyarázkodásba kezdett volt versenyzője miatt

Károlyi Róbert azért fordult a nyilvánossághoz, mert nagyon zavarónak érzi, hogy két éve mindenki azt kérdezi tőle, hogy mikor dolgozik végre együtt Majoros Péter Majkával, az ország egyik legismertebb előadójával. A felvetés nem légből kapott, Majka ugyanis két évvel ezelőtt a Sztárban Sztár leszek! versenyében tett ígéretet, mindenki füle hallatára. A srác viszont úgy érzi, hogy az emberek azt hiszik: ő nem akarta az együttműködést... Robi tehát tiszta vizet öntött a pohárba, és az igazság – nem először – egyáltalán nem tetszett Majorosnak, aki egy rendkívül kínos Facebook-posztban válaszolt.

Majka sok mindent szeret, a jogos kritika azonban nincs ezek között Fotó: Bánkúti Sándor

Majka: Azért rám írhattál volna még egyszer

Majoros többek között ezekkel a szavakkal válaszolt egy pályakezdő, kivételesen tehetséges zenésznek:

Így megint arra kényszerülök, hogy olyan emberek vádjai miatt kelljen magyarázkodnom, akiknek életük legszebb pillanatai közé tartozik, hogy egyáltalán diskurzusba keverednek velem.

De itt nem állt meg, a nyilvánvalóan első dühében megírt üzenet ilyen mondatokkal tarkított:

– Azzal vádolsz a videódban, hogy a telefonszámom nem adtam oda... A telefonszámom – ha megbocsátasz – csak azoknak az embereknek adom meg, akik közel állnak hozzám, vagy napi vagy heti kapcsolatban vagyok velük. Ezt majd remélem, akkor megérted, mikor sikerül a hőn áhított karriert megcsinálni – magyarázta, majd így folytatta:

– Mielőtt hatásvadász, vagy kattintásvadász videókat teszel közzé az én nevemmel (mint a legrosszabb bulvárlapok), azért rám írhattál volna még egyszer (vagy akár többször), hogy Helló Majka, mi újság? Lesz ebből valami? Vagy neked most egyszerűen csak a figyelem volt a cél? Az volt a lényeg, hogy nézzék meg a videódat, mert abban azt mondod, hogy neked a Majka a szemedbe hazudott?

Kicsit szerényebben!

A hosszú és indulatos válaszlevél végén Majka azt is elmondja, hogy Károlyi Róbert tulajdonképpen a jelenlegi szintjén "édes kevés" egy komoly karrierhez, és úgy fejezi be az írást, hogy tulajdonképpen ezzel a lealázó, sok ponton nagyképű és könyörtelen üzenettel meg is tette, amit ígért a srácnak, már ami a jövőbeli karrierjét illeti. Vagyis elmondta neki, hogy mi nem jó abban, amit csinál.

Nem meglepő, hogy Majoros írása még a sajátjainál is kiverte a biztosítékot, több olyan komment is érkezett, ami arról szól, hogy a szerénység olyan erény, amivel Majkának egy ideje nem volt szerencséje találkozni:

"Kicsit szerényebben, az szerethetőbb lenne!"

"Mondjuk mennyivel szebb lett volna tőled is, ha írsz neki egy üzenetet, hogy “bocs, de nem” mert csak addig tartott a felajánlás, míg nem láttál nagyobb lehetőséget másokban…"

"Nem tudom, ha figyelmes voltál a posztra, ő sem neheztel rád, csak csalódott. Valóban nem adtál ki semmi albumot, 10 éve abból haknizol, amit Curtissel összepakoltál. De azon se kell már csodálkozni, hogy nem sok ember ismeri a telefonszámod. A szöveged ellenére elfelejtetted te is, hogy honnan indultál, Dopeman és Curtis között te is csak kerested a sikert. Gondolom akkor neked is jól esett. Peace. A hírnévről meg csak annyit, hogy valóságshowban, tévében kezdted. Igen, akkor még valóban nem volt TikTok és Facebook.

"Minden tiszteltetem. De hányszor írjon? Szeretem, amit csinálsz, tehetséges vagy, viszont azt mindenki láthatta, hogy megígérted neki, segítesz. Te sem várhatod el, hogy várjon a gyerek x ideig. És ez, hogy a legjobb élménye, hogy veled beszélt. Magas ló, fent vagy a csúcson, jogosan is, de lehetne tisztelet is, mert nagyon tetszett anno, amit a gyerek csinált. Ha valakinek segítséget ajánlasz, tartsd be, vagy ne is ígérd! Ha majd egyszer lemez, igaz, lehet 10 év múlva is, de feltörekvőként tűzzel és csinálni akarással nem fog várni."

Makja a saját kommentelőitől kapta a kemény kritikákat Fotó: Bánkúti Sándor

Nem tisztünk az ügyben igazságot tenni.... Mindenesetre kénytelenek vagyunk felhívni az X-Faktor jövőbeli versenyzőinek figyelmét, hogy ha a nagy tudású zsűritag közös munkával kecsegtet, akkor érdemes helyén kezelni a felajánlást... És mobilszámot még véletlenül se kérjenek a mestertől!

És így néz ki élőben, amikor Majka ígér: