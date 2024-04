Majka Curtist másolja? Ezért szegődött az RTL-hez

Miből lesz a cserebogár! 16 év után elhagyta a TV2 kötelékét Majoros Péter, aki a távozás okát abban határozta meg, hogy alkotó emberként új impulzusokra van szüksége, illetve garanciára, hogy olyan műsorokat kap, amelyekben a közönség is jól szórakozik, no és persze ő is jól érzi magát. Hogy a Róna utcában rossz lett volna a hangulat, annak nem sok jelét adta, a Sztárban Sztár leszek! zsűritagjaként és a Zsákbamacska egyik házigazdájaként is teljesen úgy tűnt, mint aki jól szórakozik... A csatornaváltása ráadásul azért is magyarázatra szorul, mert 2022 januárjában még azt mondta, hogy nem dolgozna az RTL-nél, mert szerinte olyan emberek vannak magas pozícióban, akikkel nem tudna kooperálni. Akkor mégis miért ment? A Pénzcentrum számításai szerint Majka az X-Faktor mentoraként legalább 25 millió forintot kaphat, és ez csak egy műsor, amivel most megbízták, jó esélye van párhuzamosan többre is. Pont úgy, mint Curtisnek.

Majka csillagászati összegeket kereshet, ettől mindjárt jobb kedvre is derül (Fotó: Bánkúti Sándor)

Egyik műsor hozza a másikat - dől a lé

Aki egy kicsit is jártas a kereskedelmi tévézés világában az tudja, hogy a képernyőre kerülő sztároknak csak az első szerződésük miatt kell aggódniuk, ha már házon belül vannak és jól teljesítenek, futószalagon kapják a műsorokat, melyekért csinos summát fizetnek a tévék. Megtehetik, hiszen minél nézettebb egy műsor, annál többért értékesíthető a reklámidő, vagyis több kerül a celeb zsebébe is.

Sikeresek a színpadon és a televíziók képernyőjén is (Fotó: Máthé Daniella)

Majka Curtis nyomdokaiban

Majka esetében is a több bér lehetett a fő motiváció, de abba talán bele sem gondolt az énekes, hogy jelenleg pontosan ugyanazt az utat járja be, mint amin Curtis lépkedett végig az elmúlt évben. Hogy könnyebben nyomon követhető legyen a kísértetiesen hasonló életút, íme pontokba véve Majka Curtis után kullogása:

- Curtis a The Voice zenei tehetségkutatóba szerződik. * Majka lesz az X-Faktor zsűritagja.

- Curtis és kedvese, Judie aláír a Nyerő Párosba * Láss csodát, most már Majka és felesége is ott szerepel, ez az infó a napokban került nyilvánosságra.

- Curtis harmadik nagy dobása a sokat támadott, botrányokkal övezett Sztárbox-ban való szereplés volt *Már tudni, hogy idén is folytatják a show-t, a résztvevőket ugyan még nem jelentették be, de Majkát már kihívta az egyik tavalyi győztes...

Majka máris rálépett a Curtis által kitaposott útra (Fotó: Sipeki Péter)

Ennek fényében alig várjuk, hogy milyen műsorban tűnik fel legközelebb Curtis, hiszen onnantól kezdve biztosak lehetünk benne, hogy Majka is megjelenik hamarosan a kanyarban....