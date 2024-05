Kulka János lett a Nemzet Színésze

Kulka János Tamás Kossuth- és Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Néhány perce pedig már a Nemzet Színésze is. A Nemzet Színésze cím birtokosai ugyanis péntek délután összeültek, hogy a március 30-án, nagyszombaton 85 éves korában elhunyt Tordy Géza helyére új tagot válasszanak. A szavazás végeredményét a Nemzeti Színház hivatalos fórumain tudatták a nagyérdeművel.

Kik lehetnek a cím birtokosai?

A címet a színjátszás élő művészei közül azok kaphatják meg, akik a magyar nyelv ápolása, a nemzeti irodalom tolmácsolása, a magyar színművészet, a nemzeti színjátszás fejlesztése, népszerűsítése során kimagasló érdemeket szereztek. A címet legfeljebb tizenketten viselhetik. Ha közülük valaki meghal, a megüresedett helyre a cím többi birtokosa egyhangú szavazással választ új színészt.

Nő helyére mindig nőt, férfi helyére férfit választanak. A Nemzet Színésze cím annak adományozható, aki fő- vagy epizódszerepekben kimagasló teljesítményt nyújtott, betöltötte 62. életévét, 40 évet a színészi pályán, vagy legalább 20 évadot – évadonként legalább egy szerepben – a Nemzeti Színház színpadán töltött.

Nemrég volt az előző választás

A Nemzet Színésze cím megöröklése óriási megtiszteltetés, de egyben szomorú alkalom is. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a 12 kiváló tag közül valaki elhunyt. Néhány hete csak annak, hogy Csikos Sándor lett a különleges művészkör tagja, miután neki ítélték a Benedek Miklós által hátrahagyott címet. Most pedig Tordy helyére került be Kulka János.