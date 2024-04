Nem adja fel, vissza akarja szerezni a vőlegénye Kárpáti Rebekát – videó

Kárpáti Rebeka a magánéletét tudatosan óvja a nyilvánosság elől, ám azt pár hete még boldogan osztotta meg a nagyvilággal, hogy két év után eljegyezte szerelme, a Tiltott Csíki Sör tulajdonosa, Lénárd András. Ez a jegyben járás azonban a jelek szerint nem tartott túl sokáig... Rebeka ugyanis a Zsákbamacska sajtótájékoztatójára már úgy érkezett, hogy nem viselte a gyönyörű ékszert az ujján, ráadásul azt is megjegyezte, hogy a magánéletét érintő kérdésekre nem kíván válaszolni...

Kárpáti Rebeka és Lénárd András felbontotta a jegyességét? (Fotó: Szabolcs László)

Kárpáti Rebeka fújta le az esküvőt?

A színésznő és a milliárdos üzletember szakításáról egyelőre nem tudni sokat, hiszen egyikük sem kívánt nyilatkozni az ügyben. Arról viszont pletykálnak, hogy nem ez az első mélypont a kapcsolatukban, de eddig valahogy mindig átlendültek a problémáikon... Most viszont nagyon úgy tűnik, hogy Rebeka volt az, aki időt kért Andrástól, tekintve, hogy a férfi ajándékokkal akarja visszahódítani a menyasszonyát.

Történt ugyanis, hogy a Zsákbamacska sajtótájékoztatóján nem az volt az egyetlen szenzáció, hogy Rebeka mankóval érkezett, és nem viselte a gyűrűjét. A színésznőt egy óriási, gyönyörű rózsacsokor várta a bejáratnál, amit feltehetően a Tiltott Csíki Sör tulajdonosától kapott. A virág mellé egy bíborvörös borítékba csomagolt üzenet is járt, amit Rebeka direkt nem a helyszínen bontott ki.

A Bors természetesen jelen volt a történtek alatt, és a kameránk is rögzítette, mikor a modell átvette a hatalmas csokrot. Jól látszik a felvételen, hogy ő is meglepődött az ajándékon, és azon is, hogy ezt mind kíváncsi tekintetek előtt kapta meg...

Mutatjuk!