Házasság első látásra: kibékült a TV2 legmegosztóbb sztárpárja? Kiderült az igazság

András és Petra a Házasság első látásra legmegosztóbb párja címre rászolgáltak az elmúlt hat hétben. Az állóvízen kívül minden jelzőt elbírt házasságuk. A kísérlet náluk már az esküvőn mondjuk úgy, megpecsételődött. A házasságuk a kísérlet ideje alatt egy elképesztő hullámvasút volt, de furcsa módon csak egyszer ment felfelé, onnantól halált megvető bátorsággal bírták a zuhanást lefelé, egyre lejjebb. De akkor, hogy lehet, hogy a forgatás után egy évvel, többször is együtt mutatkoztak, fotók is készültek róluk.

Andris és Petra kapcsolata érdekesen alakult a Házasság első látásra forgatás óta (Fotó: TV2)

A Házasság első látásra után összejött Andris és Petra?

Már a műsor kezdetén ledöbbentek a nézők, amikor a férfi kijelentette, bár forró csókot váltottak az esküvőn: nem zsánere külsőre sem a felesége, a személyiségét meg hagyjuk is. A kísérlet során többször durván megalázta a nőt – akinek ujjára gyűrűt húzott – olykor a többiek előtt is. Végül a többi házaspárt is Petra ellen fordította Andris, és végül ők voltak azok, akik a nagy döntés előtt ki is szálltak a műsorból. Olyan szinten elmérgesedett köztük a helyzet, hogy viszonyból, egyenesen iszony lett, látni sem akarták egymást. Ehhez képest pár napja ölelkezős fotók láttak róluk napvilágot. Miután mindkettejükben ülepedtek a dolgok, leültek beszélgetni és András megtette amit sokan vártak tőle, bocsánatot kért Petrától.