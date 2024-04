Együtt buliztak a Házasság első látásra sztárjai – súlyos dolgot fedeztek fel a rajongók a fotókon

Bár április 26-án véget ért a TV2 rendhagyó párkapcsolati reality-je, a műsor házaspárjainak utóélete még mindig izgalomban tartja a rajongókat. A Házasság első látásra hat héten át borzolta a kedélyeket országszerte, a szereplők beköltöztek a nézők nappalijába, lehetett őket szeretni vagy utálni...

Házasság első látásra – Andris nagyon megosztotta a rajongókat, sokan megutálták a viselkedése miatt (Fotó: TV2)

Lebuktak a Házasság első látásra sztárjai, mégis együtt vannak?

Az biztos, hogy a kedvenceiket, vagy éppen a ki nem állhatott feleségeket és férjeket rengetegen követték be az Instagram-oldalaikon, és ahogy az már csak lenni szokott, árgus szemekkel nézik, mit osztanak meg. Így volt ez most is, amikor a műsor legmegosztóbb szereplője, Andris több fotót is posztolt Gyöngyi szülinapjáról. A képeken és Insta sztorikban jól látni, hogy nagyon jól érezték magukat együtt, csak Laci, János és Enci hiányzott. Ez nagyon tetszett a műsor rajongóinak, azon viszont kiakadtak, hogy Andrist és Petrát összesimulva látják. Mint ismert, hatalmas botrányok kísérték a házaspár kapcsolatát végig: a DJ gyakran megalázta mások előtt is feleségét, akit végül úgy megutált, hogy kitette a lakásából. Olyan ellentétek feszültek köztük, hogy végül Petra le is parasztozta Andrist, így ők idő előtt kiszálltak a kísérletből. De nem csak a személyi edző, a többi páros tagjai is kiakadtak akkor az önmagából teljesen kiforduló férfitól.

Pont ezért lepte meg a követőket, hogy most meg együtt buliznak, volt feleségével össze is simulnak, amit a lemezlovas posztja alatt többen meg is jegyeztek. A bulin készült képeket ITT! tudod megnézni.

– Azért látom jól megkedveltétek Andrist ...érdekes!

– Én itt már nem értek semmit. Minden ellent mond a tévében látottaknak.

– A Petra még mindig rá van ragadva az Andrisra.

Amire a feleség rögtön válaszolt is, miszerint sosem hagyja már el Andrist…

De a DJ válaszaira sem kellett sokat várni:

Nagyon durva, igazad van. Emberek nem tudnak megbeszélni dolgokat és átlépni problémákon. Ebből kiindulva ezek szerint mi UFO-k vagyunk.

S ha ez nem lenne elég, a rajongók azt is észrevették, hogy a kapcsolatukat folytató Hilda nem viseli a Lacitól kapott köves gyűrűt, de ez már egy másik történet…