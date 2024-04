Nagy lagzira készül a Házasság első látásra párja!

Amikor mindkettejük szájából elhangzott, hogy házasok maradnak, Gyöngyi és Csaba mosolyogva távoztak a kamerák kereszttüzéből - és a Házasság első látásra című műsorból.

– Amikor kimondtuk, hogy együtt folytatjuk, olyan érzés volt, mint az esküvőnkön: megszűnt bennünk egy feszültség – kezdte Csaba a hot!-nak, majd azt is elárulta, hogy fontos vált számukra, hogy úgy is kipróbálják a házasságukat, hogy nincsenek feladataik, kötelezettségeik, sem elvárásaik. – Mi­után eltűntünk a képből, felszabadultan nevetgéltünk.

Nem volt feszültségektől mentes a kísérlet: egy átlagos házaspár életében két év alatt történik ennyi minden.

– A forgatás feszített tempóban zajlott, így érzékenyebbek is voltunk, de legalább emiatt időben felszínre jöttek olyan problémák, amik más helyzetben talán később mutatkoztak volna meg. És ott voltak a szakértők is, tudtuk gyorsan kezelni ezeket a helyzeteket – mesélte Gyöngyi.

– Mai fejjel jobban odafigyelnék Gyöngyire, az érzéseire, higgadtabban kezelném a helyzeteket – mondta a férj. – Miután a szüleimmel kiköltöztünk Amerikába, nekik ott nehéz volt az élet, és ez rajtunk, gyerekeken csapódott le. Akkor én megfogadtam, hogy soha nem viselkedem durván. De az előző kapcsolatom tapasztalatait is felhasználtam, bár a feleségem néha „nyomogatta a gombjaimat” – tette hozzá nevetve.

„Megvan közöttünk az összhang”

Így hát kéz a kézben kezdték meg a közös életüket, nyugodt körülmények között.

– Csaba azt mondta, hogy majd tartunk egy nagy lagzit – emlékezett vissza a lány.

– De az még nem valósult meg – vágta rá a párja. – A kapcsolatunk jelenleg „bonyolult”.

Néhány hét együttélés után Csabát először külföldre szólította a munkája, majd Budapestre költözött, Gyöngyi pedig Vácon folytatta a karrierjét. Ez a kétlaki élet megnehezíti a mindennapjaikat.

– A műsorban mindent hirtelen kellett csinálni: esküvő, fotózás, nászút…

Most nem erőltetjük. Vannak közös hullámok, és megvan közöttünk az összhang, ez a legfontosabb

– mondta az egykori vőlegény.

– Most mindketten a munkánkra koncentrálunk, de itt vagyunk egymásnak – egészítette ki a lány.

Amikor idejük engedi, közösen látogatják még a rokonokat is, hiszen kölcsönösen megszerették egymás családját. Terápiára nem járnak, de nincs is szükség rá: amikor feltettük a kérdést, hogy most boldogok-e, egyszerre vágták rá, hogy igen!

– Az életem hatalmas pozitív változáson ment át, és ezt csakis a kísérletnek köszönhetem: a felkészülésnek, a műsornak és persze annak, hogy megismerhettem Gyöngyit – tette hozzá Csaba.

