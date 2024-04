Zoltán Erika: „Zozi is büszke rám”

Ritka az olyan harmonikus anya-lánya kapcsolat, mint ami az énekesnő és a lánya között van. Nem véletlen, hogy Zoé úgy gondolja: ő mindent pontosan ugyanúgy tesz majd, mint az édesanyja, Zoltán Erika és ugyanazt az értékrendet tervezi továbbadni a saját gyermekének, mint amit ő kapott.

Zoltán Erika és a lánya, Zoé - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

– Zozikám egy szem gyermekünk, abszolút királylányként nőtt fel.

35 éves voltam, mire megszületett: megvártam, hogy szellemileg és lelkileg is megérjek az anyaságra.

Születése után csak rá koncentráltam, talán túlságosan is: sok mindent túlaggódtam. „Lassan szaladj!” – ezzel a legendássá vált mondatommal ki lehet fejezni Zozi gyerekkorát. Kényeztető anyuka voltam, és az is maradok, amíg megtehetem. Az unokával még inkább az leszek. Ma is mindenben segítek az édes kicsi lányomnak, ő pedig visszaadja és továbbadja a szeretetet. Hatodik éve vannak együtt Renével, és a kislányom ugyanolyan gondoskodó a szerelmével, ahogy tőlem látta. Viszi tovább a gondoskodást, süt-főz, otthont teremt a lakásból. Emellett hihetetlenül hálás nekem mindenért, soha nem felejti el megköszönni, mert tudja, hogy mindez nem természetes.

A „köszönöm” és a „szeretlek” az a két szó, ami nálunk naponta többször is elhangzik.

Ez a mi szövetségünk. Tudja, mit jelent a szeretet és a tisztelet. Szorgalmas, alázatos, kedves, érzékeny, és nyitott az emberekre. Nincs annál jobb érzés, mint hogy azt hallom másoktól: „Ez a kislány milyen tüneményes, figyelmes, kedves, milyen jó edző!” Ennél szebb anyák napi ajándékot elképzelni sem tudok! – kezdte az énekesnő a hot! magazinnak.

Zoé személyi edző - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Zoltán Erika és Zoé sok mindenben hasonlítanak

Zoé húszéves korában kezdett el különböző edzésformákkal foglalkozni. Táncosként, tánctanárként és személyi edzőként dolgozik. A hálás tanítványok közül egyikük kitüntettet figyelmet kapott: a saját édesanyja.

– Egy fedél alatt élünk Zoéval, így természetes volt, hogy amivel foglalkozott, azt kipróbáltam. Tizenöt éves kora óta tanít táncot: eleinte gyerekeket tanított, majd később felnőtteket. A koncertjeimen a tánckart erősíti, emellett húszéves korától személyi edző is. A pluszkilók és a gerincproblémáim miatt nehezebb volt kialakítani számomra a megfelelő edzéstervet, de Zoé igazi profi. Szinte minden hétvégén alaposan megmozgatom magam a színpadon, de a szervezetemnek és az izmaimnak ennél többre volt szüksége. Heti két-három edzésem biztosan van Zoénál a konditeremben. Sok mindenben hasonlít a természetünk, kitartóak vagyunk, és soha nem adjuk fel, de ettől függetlenül is jó tanítvány vagyok.

Engem nem kell noszogatnia, velem nem kell szigorúnak lennie, mert pontosan tudom: magam miatt edzek.

Az új alakom nemcsak nekem, hanem Zoénak is nagy büszkeség, ő is büszke rám. Szülőként minden tőlünk telhetőt megtettünk a lányunkért, aki most különösen boldog, hogy már nemcsak mi segítünk neki, hanem ő is nekem. Az eredmény magáért beszél. Több számmal lett kisebb a ruhaméretem, de szerencsére rakosgatós alkat vagyok. Rendszeresen eltettem a régebbi ruháimat arra az időre, amikor majd esetleg újra viselhetem őket. Most mindet elővehettem: gyakorlatilag új ruhatáram lett a régiből. Üzenem a hölgyeknek, az anyukáknak: soha, semmilyen életkorban ne adják fel!

Zoltán Erika önmaga miatt edz - Fotó: Szabolcs László / hot! magazin

Edzésprogram és megfelelő táplálkozás

Tizenkét éves koráig ce­ru­za­vé­kony kislány volt Zoltán Erika. A serdülőkora azonban tíz kiló plusszal indult, majd a szervezetét több alkalommal is megviselte a hormonok harca.

– A családunk összes nőtagja, anyukám, nagymamám, dédmamám is állandóan fogyókúrázott. Én tizenkét és fél éves korom óta harcolok a kilókkal.

Nemcsak a serdülőkorban, hanem a terhességem nyolcadik hónapjában és a menopauza idején is teljesen felborult a hormonháztartásom.

Ráadásul a kétszer kiújult gerincsérvemre kapott szteroidok is megborították a szervezetemet. Az évek során kipróbáltam mindenféle diétát, de nálam is mindig beindult a jojóeffektus: ha lefogytam négy kilót, visszahíztam hatot. 2017-ben jutottam el egy doktornőhöz, aki vércseppanalízissel foglalkozik. Ő se­gí­tett a helyes életmód kialakításában, de egy endokrinológus szakember is segítségemre volt. A tudatos étkezés azonban a szűk családban nem csak magam miatt volt ismerős. Robi huszonhárom éve cukorbeteg, ezért első kézből voltak tapasztalataim az életmódváltásról. Odafigyelek arra, mit eszem. Hét évvel ezelőtt nálam azzal indult a folyamat, hogy elhagytam a tejtermékeket: az elmaradhatatlan tejeskávémat is mandulatejjel iszom. Ezenkívül kerülöm a fehér kenyeret, a fehér cukrot, az édességet, de a legfontosabb, hogy nagyon keveset eszem. Van, hogy csak egy fél adag leves az ebédem, mert annyira összeszűkült a gyomrom, hogy elég. Lehet, hogy két óra múlva éhes leszek, de nem gond, ha többször eszem keveset. Nem használtam és nem használok semmilyen fogyókúrás terméket, nem is reklámozom. Nincs titok: élettani folyamatok vannak. Az első segítségem az volt, hogy lecsengett nálam a menopauza, a második a megfelelő edzésprogram, a harmadik pedig a megfelelő táplálkozás.

A színpadi munka az élete - Fotó: archív / hot! magazin

A színpadi munka az élete

Az életmódváltás eredménye eleinte nem volt látványos. Erikának minden erejére szüksége volt ahhoz, hogy türelmes maradjon úgy, hogy nem tudta, meddig kell várnia. A siker végül 2023 őszén érkezett meg, immár visszavonhatatlanul.

– Bő tíz évig nem voltam saját magam barátja, a kamerák előtt pláne nem éreztem jól magam. A színpadi munka ekkora súlyfelesleggel fizikailag sokszor megviselt, pedig ez az életem!

Az éneket és a táncot nem adnám fel semmiért!

Emellett a különböző online felületeken érkező bántalmazásokkal is meg kellett küzdenem. A negatív kommentek engem is elértek, miért éppen én lettem volna kivétel... Egy képzeletbeli falat kellett magam köré húznom, hogy képes legyek mindezt kizárni. A támadások miatt ugyanis néha már azt is megkérdőjeleztem, vajon szerethető ember vagyok-e – vallotta be az énekesnő. – Szerencsére a családi-baráti háttér támogatását mindig élvezhettem. A barátaink szokták mondani, hogy olyan jó látni, hogy Robi évek óta változatlanul, ugyanolyan rajongással néz rám. Neki mindig én voltam, én vagyok és én leszek a legszebb nő a világon. Ugyanúgy szeret most, hatvankét évesen, mint annak idején huszonhat évesen. A koncerteken a közönségtől pedig annyi kedvességet kapok, hogy újra és újra visszanyerem az emberekbe vetett hitemet!