Zoltán Erika felháborodott: csúnyán visszaéltek a nevével

Zoltán Erika sokáig vívta a harcait a kilókkal, de szerencsére fél éve úgy érzi, elégedett magával. Azonban a napokban rengeteg olyan álhír látott napvilágot az interneten, ahol az énekesnő arcképével reklámoznak egy fogyókúrás szert. Zoltán Erika a saját oldalán is megosztotta ezeket a képeket, és arra hívta fel rajongói figyelmét, hogy ne dőljenek be az átverésnek.

Zoltán Erika eddig szerencsésen elkerülte, hogy álhírek terjedjenek róla Fotó: Lang Róbert

Ez a része eddig kimaradt az életemből. Szerencsésnek mondhatom magam, mert már több ismert embernél láttam, hogy engedély nélkül, kamuoldalak használták fel a képeiket. Engem körülbelül egy hete kezdtek bombázni a rajongók kérdésekkel, hogy igaz-e amit olvastak? Illetve jelezték, hogy ez egy álhír lesz

– kezdte a lapunknak az énekesnő, aki elmondta, hogy az életmódváltás, óriási kitartása és a rendszeres mozgás a "titka" végtelen energiájának.

– Ezért is tettem ki ezt a posztot is, hogy megkérjem a követőimet, hogy jelentsék az oldalt, valamint nem szeretnék kapni dühös üzeneteket, hogyha nem használ a szer, mivel nem ismerem és nem is használtam. Plusz felháborító, hogy hiába jelentjük, nem történik semmi – mondta Erika, aki rengeteg pozitív visszajelzést, és energiát kap rajongóitól.

Zoltán Erika szerint a kor csak egy szám, a színpad pedig az élete

Sok fiatalt megszégyenítően mozgékony, tele van energiával és tervekkel. Erika azt állítja: egyáltalán nem érdekli, hogy hány éves.

– Nem az számít, hogy mennyi idősek vagyunk, hanem hogy mit értünk el az eltelt évek alatt. Nem sírom vissza a ropogós húszéves hamvasságomat. Engem nem ez az év, hanem a hosszan tartó klimax ráncigált meg nagyon: izzadtam, léböjt alatt híztam… Ez mindaddig tartott, amíg öt éve el nem hagytam a tejtermékeket. Már ott tartottam, hogy bedagadt a térdem, fájt a gerincem, műtéten gondolkodtam. Mandulatejet iszunk Zoéval, nem eszem sajtot, túrót, pedig nagyon szerettem. Néhány hónap alatt eljutottam oda, hogy a fellépéseken nem fájt semmim. Jól érzem magam, mintha megint negyven lennék, másfél-két órákat énekelek, táncolok a színpadon – mondta az énekesnő korábban a hot! magazinnak.