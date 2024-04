Zámbó Jimmy forog a sírjában! Ezt tették A király legnagyobb slágerével – videó

Vannak dalok, melyek annyira beleivódtak a néplélekbe, hogy még a tehetségkutatók szerkesztői is csak félve merik bedobni egy-egy műsorba. Nem úgy a félhomály rejtekében ülő, arctalan fotelhuszárok, akik mostanában, két kommentcsata között betolnak egy-egy legendás nótát a mesterséges intelligencia rendszerébe, hogy aztán valami egészen mást kapjanak, mint az eredeti dallamvilág, vagy üzenet. A Bors, most egy, illetve mindjárt kettő Zámbó Jimmy „átdolgozásba” is beleszaladt a TikTokon.

Zámbó Jimmy biztosan nem akarta volna így hallani a legnagyobb slágerét. (Fotó: archív)

Zámbó Jimmy és a black metal

Mindkét műfajcserének a Bukott diák című dal esett áldozatul. Kezdjük azzal, amitől Zámbó Jimmynek bizonyosan megőszült volna a hajkoronája, és majdnem biztos, hogy nem is hagyná szó nélkül ezt a pokolbéli hangzásvilágot. Persze ízléssel vitatkozni nem lehet, így meglehet, hogy a black metal műfaj kedvelőinek bejön ez a fajta átváltozás, ennek ellenére is azt gondoljuk, hogy ez egy pici talán sok, vagy inkább sokk...

Ugyanezen TikTok-fiókban feltűnt még egy átdolgozás, ami már a sokkal lágyabb rock irányába tekerte el a hangzást. Ez talán nem is állt volna olyan távol Zámbó Jimmytől, mondhatni egészen jól illeszkedik az örökzöld slágerhez.

És csak úgy összehasonlításképpen, hallgassuk meg az eredeti verziót is: az alábbi felvételen a király élőben énekelt. Talán van, amihez jobb nem nyúlni!