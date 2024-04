Gyermekei is meggyűlölhetik Meghan Markle-t döntései miatt

Hihetetlen, milyen gyorsan röpül az idő! Immáron négy éve, hogy Meghan Markle és Harry herceg megbotránkoztatták az egész világot azzal a döntésükkel, hogy faképnél hagyják az angol királyi palotát. Akkor azt mondták, hogy azért mennek Amerikába, mert saját erejükből kívánnak megélni és dolgozni szeretnének. Ehelyett azonban riporterről riporterre szálltak, és mocskos dolgokat teregettek ki a királyi családról: Harry herceg tulajdon édesapjáról, nagymamájáról és édestestvéréről. Emiatt sokan kezdtek rossz szemmel nézni rájuk. Most azonban súlyosabb következményekkel kell szembenéznie Meghan Markle-nek.

A gyermekei meggyűlölhetik Meghant

Tom Quinn királyi szakértő kegyetlen dolgokat állít Harry herceg családjától. Mint már megírtuk, Meghan most nagyon nehéz helyzetben van, hiszen Harry édesapja és sógornője is rákos, ebből kifolyólag jelen kellene lenniük a család életében. Segíteni kellene a munkát, emellett illene lelkileg támogatni a többieket. Harry minden bizonnyal szeretett volna hazamenni hosszabb időre, de a jelek szerint nem engedték neki. A barátok beszámolója szerint ugyanis Meghan sajnálja, ami Károllyal és Katalinnal történik, azonban még mindig nem tudott megbocsátani a családnak, és haragszik, amiért még mindig nem kértek tőle bocsánatot azért, amit ki kellett állnia a palota alkalmazottjaként.

A királyi szakértő most arra hívta fel a figyelmet, hogy később a gyermekei is nagyon megharagudhatnak Meghanre. Akárhogyan is nézzük, Archie és Lilibet ereiben királyi vér csörgedezik, és talán később ők is részt vennének a palota életében. Mivel azonban az anyjuk elvitte onnan őket, soha nem részesülhettek semmilyen családi élményben. Nem úgy nevelkednek fel, hogy az unokatestvéreik körében játszadozhatnak, és nem ismerik meg a család tagjait sem. Emiatt valószínűleg sosem kaphatnak fontosabb feladatokat vagy munkát a palotától. Meghan az esélyt is elvette a gyerekektől, hogy valaha fontosabb pozíciót töltsenek be, éppen ezért komoly esély van arra, hogy amikor a gyerekek felnőnek, meggyűlölik az anyjukat - írja a Mirror.