Folytatódik a botrány! Kiderült, mit gondolnak egymásról a TV2 sztárjai

Melyik fiatal lány ne szeretne hazánk következő topmodellje lenni? A Next Top Model Hungary tehetségkutató valóságshow-ba bejutott lányok is mind bizonyítani akarnak, mindenki győzni akar, amiért mindent meg is tesznek. A tét hatalmas: hiszen a 10 millió forintos fődíj mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management két éves exkluzív modell szerződése vár a nyertesre. Ezért a versenyzőknek semmi sem szent, megy az ármánykodás, a beszólogatás, a levegő folyamatosan feszültségtől terhes.

A Next Top Model Hungary sztárjainak őszintén el kellett mondaniuk egymásról a véleményüket. (Fotó: TV2)

Eldurvult a cicaharc a Next Top Model Hungary-ban

Ahogy a Bors beszámolt róla: két táborra szakadt a műsor mezőnye. Vannak, akik inkább kimaradnak a csatákból, a folyamatos konfliktusokból, ők képzik a Svájc tábort. Mert bár senki sem barátkozni jött ide, mindenki a másik riválisa, mégis vannak, akik közt igazi barátság szövődött. És van a másik gittegylet, akik viszont mintha nem tudnának létezni folyamatos feszültség nélkül. De most nincs mese, még a semlegeseknek is színt kell vallania, ugyanis a hét tematikája, az ellentétek. Mindenkinek szavaznia kell Ördög Nóri kérdésére a többiek előtt, hogy kit tart álszentnek, igénytelennek, beképzeltnek… Az eredmény megdöbbentő!

Papp Gabi kapja az álszent jelzőt, amit Czibolya Nikinek szóban kellett megindokolnia.

Tapasztalt modell vagy, annak mondod magad, de amikor egy-egy alkalommal hallom tőled, hogy most ez a bajom, most az bajom, mégis hisztizel!

Ehhez a véleményhez igazodik korábbi cikkünk, amiben Baranyi Panna fejti ki, miért nem szeretik sokan bent a rangidős versenyzőt.

— Sajnos a jelenléte negatív hatással volt a csapat hangulatára, és miatta két táborra szakadt a mezőny. Furcsa egyébként, hogy ő 34 évesen a 19 évesekkel veszekszik…

A legőszintébbnek Hawát választották a lányok, míg Panna lett az, aki átgázol másokon a többiek szerint. A széthúzó erő jelzőt Vidéki Vivi „nyerte,” míg a legbeképzeltebb Anastasia, a legigénytelenebb pedig Cintia. De hogy ki, mit gondol a másikról részletesebben, az a Next Top Model Hungary következő adásából derül ki, vasárnap este a 20.00 órától a TV2-őn.