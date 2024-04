„9 év házasság után szeretnénk bejelenteni, hogy vége” – összetörtek a rajongók, újabb közönségkedvenc sztárpár válik

Kilenc év házasság után válik Jon Richardson és Lucy Beaumont – jelentették be közös közleményükben. A 40 éves színésznő, a Hullámvasút írója és a 41 éves komikus, a 8 out of 10 cats sztárja 2015-ben kötötték össze az életüket, a rá következő évben pedig megszületett a kislányuk.

Újabb sztárpár jelentette be, hogy külön utakon folytatják Fotó: Bors

9 év házasság után szeretnénk bejelenteni, hogy vége. Közösen és békésen hoztuk meg ezt a nehéz döntést, hogy külön utakon folytatjuk. Mivel az egyetlen prioritásunk a lányunk számára ennek a nehéz átmenetnek a kezelése, kérjük, hogy tartsák tiszteletben a magánéletünket ebben az érzékeny időszakban, hogy megvédjük a jólétét

- olvasható a pár közleményében.

− Mindig dolgozunk rajta, és nem könnyű egyensúlyt teremteni a magánéletünk között, de szerintem mi nagyon jól csináljuk. Vannak időszakok, amelyek nyilvánvalóan nagyon nehezek, mert a házasság néha ilyen, és ez akkor is így lenne, ha én fogorvos, Lucy pedig tanárnő lenne - nyilatkozta korábban a komikus a Metro-nak, amikor a kapcsolatuk még teljesen rendben volt és nem volt jele annak, hogy elválnak.