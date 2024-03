Újabb sztárpár döntött a válás mellett: 18 év után mondták ki, hogy vége

Hiába töltöttek el együtt 18 évet és született öt közös gyermekük, a válás mellett döntött a sztárpár: már a papírok is a bíróságon vannak. Az asszony ráadásul igen kemény döntést hozott: azt szeretné, ha a gyerekeket csakis ő nevelhesse. Tori Spelling, akit a magyar nézők leginkább a 90210 című sorozatból ismerhetnek, ahol Donna Martint alakította 10 évadon keresztül, pénteken nyújtotta be a bíróságra a válási papírokat – írja a Daily Star. Az amerikai színésznő már tavaly június óta külön él férjétől, Dean McDermott kanadai színésztől és televíziós személyiségtől. A válás okaként összeegyeztethetetlen ellentétet nevezett meg. A beadványban az is szerepel: ő szeretné megkapni öt gyermekük – a 16 éves Liam, a 15 éves Stella, a 11 éves, Hattie, a tízéves Finn és a hatéves Beau – kizárólagos felügyeleti jogát.

Tori Spelling 18 év házasság és bő tíz hónap különélés után úgy döntött: elválik Dean McDermott-tól Fotó: NurPhoto via AFP

Tori Spelling és Dean McDermott 2006 májusában házasodtak össze. Kapcsolatuk igen pikánsan indult: 2005-ben a Gyilkosokkal álmodó című filmet forgatták közösen, ekkor találkoztak először. Állítólag még aznap, amikor először találkoztak, el is kezdődött a viszonyuk, amely végül mindkettejük házasságának végét jelentette – ekkor ugyanis még Torinak is volt férje, és a férfinak is felesége. A színésznő válását Charlie Shanian színésszel következő év áprilisában mondták ki, egy hónappal később pedig Spelling és McDermott már oltár elé is állt.