Szomorú hírt közölt Weisz Fanni, vége: „Úgy sajnálom”

Aki figyelemmel követi Weisz Fanni pályafutását, az tudja, hogy a siket modell egy nagyon érzékeny szívű, kedves személyiség. Folyton mosolygásra buzdítja az embereket, és ő maga is akkor boldog igazán, ha boldogságot adhat az embereknek. Fanni számára minden élet fontos: még a fáké is. Éppen ezért nagyon fájó döntést kellett meghoznia. Nemrégiben ugyanis teljesült a legnagyobb álma, és lett egy saját családi háza. Az egyik öreg fa azonban már beteg volt és nagyon át is lógott a szomszédhoz, ezért nem lehetett mit tenni: ki kellett vágni.

Weisz Fanninak saját háza van

Úgy sajnálom, de ezt a szegény fát ki kellett vágni, mert beteg is volt és a szomszédok házának tetejéhez már nagyon közel volt. Természetesen már ültettünk is a helyére másikat

- árulta el Fanni.

A képet IDE kattintva lehet megtekinteni.