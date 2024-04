A magyar sztáredzőnek csak egy gombnyomás, és máris Schwarzival beszélget

Újabb hazai siker, április 18-án jelent meg a mozikban a Bonus Trip című film, amit magyar-amerikai koprodukcióban készítettek az alkotók. Az április 16-i díszbemutatón jelen voltak a főszereplők, Camryn Jackson, Spencer Vaughn Kelly és Vanessa Aleksander is, akiknek garantáltan egy életre szóló élményt okozott az egyik meghívott vendég, a Flex Gym tulajdonosa, Szedlacskó Ádám, aki különleges ajándékkal lepte meg a színészeket.

A színészgárda büszkén pózolt a kameráknak a filmbemutatón, ahol Szedlacskó Ádám is jelen volt. (Fotó: Aradi Nóra)

Árpa Attila is szerepet kapott

A filmet Debrecenben, Budapesten, Los Angelesben, illetve Las Vegasban forgatták, és ami igazi büszkeség, hogy több magyar színész is szerepet kapott, köztük Simor Olivér, egykori valóságshow-szereplő, Ónodi Eszter és Árpa Attila is feltűnik a képernyőn. A színésznek ebben a filmben kevesebb szerepe volt, de a rövid jelenet, amíg megjelenik a képernyőn pont elég arra, hogy beleégjen a néző agyába: Árpa piszkosul jól tudja hozni rosszfiús szerepeket.

Árpa Attilának rövid, de annál emlékezetesebb jelenete van a filmben. (Fotó: Fotó: Orpheus Pictures)

Szedlacskó Ádám videóhívása mindenkit meglepett

A vörös szőnyeges díszbemutatón a művészek mellett számos közéleti szereplő is jelen volt, köztük az a Szedlacskó Ádám, akiről már nagyon sokat cikkeztek az újságok. A Flex Gym tulajdonosa ugyanis igazi híresség, aki nem csak azért közismert, mert tökéletes karban tartja a testét, de azért is, mert személyes jó barátja Arnold Schwarzeneggernek. A köztük lévő kapcsolat nem valamiféle rajongó-sztár viszony, ők tényleg nagyon szoros barátok, rendszeresen találkoznak személyesen, van hogy sakkoznak, vagy épp bringázni mennek... Ádám a filmbemutatón szerette volna különleges ajándékkal meglepni a színészeket, azért videóhívásban bejelentkeztek Arnoldhoz, hogy a világsztár személyesen is elmondhassa a véleményét az új filmjükről. A telefonos beszélgetésről felvétel is készült, így most mi is végig nézhetjük, hogy hogyan beszélgetnek egymással a hírességek. Íme:

Aki esetleg nem beszél angolul, annak itt a beszélgetés magyar leirata:

Szedlacskó Ádám: „Arnold kérlek el tudod mondani a főszereplőknek…. Tudom, sajnos nem látlak. Los Angelesben van.”

Színészek: „Szia, örvendünk a találkozásnak!”

Arnold: „Tehetségesek vagytok!”

Vanessa, Spencer: „Köszönjük szépen!”

Arnold: „Nagyon tehetségesek vagytok, de mit csináltok egyébként Ádámmal?”

Vanessa: „Mi magunk sem tudjuk…”

Arnold: „Kriminális, hogy vele kell lennetek!” (végig viccelődnek egymással — a szerk.)

Spencer: „Nagy megtiszteltetés tőled gratulációt kapni.”

Vanessa: „Megtiszteltetés veled találkozni!”

Arnold: „Köszönöm! Remélem jól ment a vetítés, és a film olyan sikeres lesz, hogy a világon mindenki látja majd!”

Vanessa & Spencer: „Köszönjük szépen, nagyon jó ilyet hallani egy ilyen csodás embertől!”

Arnold: „Legyen nagyon szép napotok!”

Vanessa, Spencer, Cam: „Tessék? Mi történik? Útisten…Na jó, leléptem!”