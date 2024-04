Szabó Zsófi testalkata ámulata ejtő

Szabó Zsófi aktív felhasználója a közösségi oldalaknak, leginkább az Instagramon oszt meg magáról információkat. Egy friss posztban most arról mesél, hogy életében először utazott el kettesben a kisfiával, aki már nem is olyan kicsi fiú, hiszen Mendel idén decemberben tölti a hetedik életévét. A gyermek tehát már elég nagy ahhoz, hogy élvezni és értékelni tudjon egy anya-fia közös utazós programot. A poszthoz Zsófi egy friss fotót is posztolt, amiről természetesen mindenkinek volt véleménye...

Szabó Zsófi kisfia idén már hét éves lesz (Fotó: Szabolcs László)

Mintha testvérek lennének

Szabó Zsófi immár négy éve él aktív sportolóként, a futás a műsorvezető napi rutinjának része. Az aktív élet természetesen a testalkatán is sokat formált, az elmúlt időszakban látványos fogyáson ment keresztül. Mára már olyan teste van, mint egy olimpikonnak, sem a kora (35 éves) sem az anyaság nem látszik rajta, mintha nem is ő adott volna életet a gyermeknek. Külsőre olyanok a fiával, mintha csak Mendel nővére lenne.

Szabó Zsófi testén nem látszik, hogy korábban egy gyermeknek adott életet (Fotó: Szabolcs László

Kritikus hangok

A műsorvezető megjelenése természetesen mindenkiből érzelmeket vált ki, vannak, akik szerint modellnek is elmehetne, olyan csinos, mások viszont úgy vélik, hogy Zsófi most már olyan sovány, hogy azonnal hízókúrára lenne szüksége. A híresség legutóbbi Instagram-fotója alatt is tömegével érkeztek az ilyen tartalmú hozzászólások:

„Itt alig lehet ráismerni. Durván sovány...”

„Jaj Zsófi! Meddig fogysz????”

„Jaj Zsófi, ajaj, hidd el ez már sok, túl sokat fogytál, nagyon vékony vagy már már kórosan sovány!”

A műsorvezető a kritikák ellenére is jól érzi magát a bőrében, legalábbis erről árulkodnak azok a képek, melyet maga oszt meg a közösségi oldalakon. A fotót, amihez ezek a hozzászólások érkeztek, itt lehet megtekinteni.