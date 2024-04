Szabó Erika kisfia már udvarol!

Sokszor bele sem gondolunk, hogy egy gyermek érkezése nemcsak megváltoztatja az életet, de új jelentést ad a megszokott ünnepeknek. Így van ez Szabó Erika életében is, aki május első vasárnapján először ünnepel édesanyaként.

Szabó Erika kisfia már hét hónapos - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

– Ez most nekem egy hatalmas ajándék. Már nemcsak én köszöntöm fel anyukámat, hanem van egy hét hónapos kisfiam, és ez teljesen másfajta minőséget ad ennek a napnak – mesélt az érzéseiről a hot! magazinnak az édesanya.

Persze az eddigi hagyományokat is megtartják – Erika például a maradandó ajándékra esküszik.

– Anyukámmal nem szeretjük a vágott virágot, így mindig valami olyat választok, amit el tud ültetni, szóval sok anyák napjának ott vannak a nyomai a dabasi kertünkben.

Az első anyák napjára készülnek - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

„Nem a négy fal között töltjük a hétköznapjainkat”

A színésznő a kisfiától még nyilván nem vár meglepetést, de vannak olyan családok, ahol anyák napján az édesapa is felköszönti a gyermeke édesanyját.

– Ez az első anyák napjánk, majd meglátjuk – gondolkodott el Erika –, de a férjem alapvetően nagyon figyelmes ember, úgyhogy én abszolút kinézem belőle, hogy meglep valamivel.

Nolen a születése óta nyugodt baba és nagyon nyitott a világra, de azért neki is megvannak a határai.

– Igyekszem figyelni őt, hogy mi az, ami neki komfortos. Elég egyértelműen tudtunkra adja, ha valahol már nem szeretne lenni, de aktív életet élünk, nem a négy fal között töltjük a hétköznapjainkat. Ennek a hátulütője az lesz, hogy később, amikor egy nyugodt napot tervezünk, megkérdi majd, hogy ma mit csinálunk... – nevetett Erika.

A pici már udvarol is! - Fotó: Szabolcs László / hot magazin

Szabó Erika többgenerációs családban nőtt fel

A színésznő azért magára is figyel, hetente többször jut ideje edzeni, köszönhetően nagy és szerető családjuknak, akik sokat segítenek Nolen körül.

– A férjem ebben nagyon partner, és a nagyszülők is. Többgenerációs családban nőttem fel, nagy volt körülöttem a sürgés-forgás, és – bár mi hármasban külön élünk – ezt igyekszem megteremteni a kisfiam számára is.

Szeretném, hogy érezze: nemcsak velem van biztonságban, hanem egy szerető, nagy család veszi körül.

Ez is hozzájárul ahhoz, hogy Nolen kifejezetten közvetlen baba. Az anyukája azt is elárulta, hogy már van zsánere is.

– Mindenkire mosolyog, de van, akire különösen. Nagyon szereti a szőke lányokat! Azt vettem észre, hogy ha meglát egy szőke, kék szemű nőt, addig vigyorog rá, amíg az vissza nem mosolyog; így udvarol – mesélte Erika.

Babák a kulisszák mögött Mivel nem csak Erika tér vissza szülési szabadságról a Thália Színház mindennapi életébe, ezért a teátrum egy babaszobát alakít ki a színház épületében, ahol a kicsik ideális körülmények között, felügyelet mellett lehetnek az anyukáik közelében.

Visszatér a színpadra Erika idén októbertől fokozatosan újra színpadra lép – kisebb alakításokkal és váltott szereposztásban –, például Georges Feydeau A hülyéje című darabjában, illetve A miniszter félrelép egyik mellékszerepében.