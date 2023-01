Kilenc héttel a balesete után visszaült a volán mögé Bari Laci

Bari Laci a Sztárban sztár leszek! egyik próbáján szenvedett balesetet. Térdében, bokájában is megnyúltak a szalagok, és egy enyhe sípcsontperem-repedést is diagnosztizáltak nála. A fiatal énekessel lesújtó hírt közöltek az orvosok, a felépülési idő eltarthat 14 hétig is.

– November 16-án sérültem meg, gyógyulgatok, de minimum egy hónap kell még a teljes felépülésig. Sokkal jobb a helyzet, korábban még a zoknit is rám kellett adni, feküdtem, meg sem tudtam mozdulni, most pedig igaz, még mankó segítségével, de tudok közlekedni.

Hetekig a szobámból sem mentem ki, bezártság érzetem volt, sokszor azt hittem, belebolondulok.

Művészként szükségem van az impulzusokra, a négy fal között pedig nincs – kezdte lapunknak Laci, aki örömmel újságolta, végre visszaülhetett a volán mögé.

Laci még most is a mankó segítségével tud közlekedni. Fotó: Szabolcs László

– Általában autóval közlekedem, de a baleset miatt hetekre fel kellett hagynom a vezetéssel.

Annyit javult a bal lábam, végre be tudom hajlítani.

A kocsim automata, így már újra közlekedem vele. Végre ebből a szempontból sem akadályoz a sérülésem – mesélte érdeklődésünkre.

Laci legnagyobb bánatára sem karácsonykor, sem szilveszterkor nem vállalhatott fellépéseket, január elején viszont újra színpadra állt.

– Egy zenekar hívott meg két dal erejéig. A hosszú kihagyás után a Petőfi Irodalmi Múzeumban léptem fel Budapesten. Nagyon örültem, jó érzés volt, hogy már képes vagyok rá. Kinyújtani ugyan még nem tudom teljesen a lábam, nem is terhelhetem, de kaptam egy bárszéket, így minden rendben volt. A hónap végén megyek vissza kontrollra, ott ki fog derül, milyen fázisban tart a felépülésem. Bízom benne, hogy márciustól visszatérhetek, és nagyobb volumenű fellépést is el tudok vállalni. Szeretek élni, mozogni a színpadon, de egyelőre még nem tudok – mondta.