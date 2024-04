Összeomlott a TV2 sztárja, sírva távozott a stúdióból: „Hatalmasat csalódtam magamban”

Mint ahogy a Bors megírta, a Next Top Model Hungary versenyzői közt továbbra is dúl a cicaharc. Ráadásul ahogy haladunk a modellkereső-műsor vége felé, már nemcsak a lányok természetéből adódó feszültség, és a győzni akarás miatti rivalizálás, hanem a taktika is szerepet kapott a lélektani hadviselésekben. Szóval az ötödik adásban is volt bőven sírás, dráma, veszekedés, de most sem volt kivétel: egy modell számára véget ért a verseny.

A dél-afrikai Naledinek régi álma volt, hogy kipróbálja magát a Next Top Model műsorában (Fotó: Martin Vanda)

Sírógörcsöt kapott a TV2 búcsúzó sztárja, Naledi

Az Ellentétek hete volt a modellkereső-műsorban, a lányok kaptak is hideget, meleget. De nemcsak a fizikai valójában, hanem szavak, bírálatok formájában is. Kezdésnek Ördög Nóri kérdéseire, el kellett árulniuk egymás előtt, kit tartanak a legszéthúzóbb erőnek, kit álszentnek, igénytelennek, beképzeltnek, vagy éppen a legjószívűbbnek. Utóbbi jelzőt a dél-afrikai Naledi kapta, akinek így jól indult a hete, de ami utána jött, azt szeretné felejteni: Először Baranyi Panna és Kevehézi Lili szerette volna bevonni őt egy Papp Gabi ellen szőtt tervükbe, és ő az ilyen jellegű áskálódást ki nem állhatja. A java pedig még csak ezután jött, ugyanis sem a Hévízi-tóban való fotózása, sem a kőfejtőbeli tüzes catwalkja nem sikerült jól. Érezte ezt ő maga is, de ami nagyobb baj, hogy zsűri is így látta.

Pedig Tomán Szabináék, a műsor kezdetén alacsonysága ellenére is esélyesnek tartották a végső győzelemre. Naledinek pedig amióta megy ez a műsor világszerte, azóta az volt az álma, hogy kipróbálja magát benne. Végül Hawával ketten álltak a zsűri előtt, és végül Hawa fotóját mutatta fel Ördög Nóri, hogy ő jutott tovább, Naledi álmai pedig összetörtek, a modell teljesen összeomlott.

— Ó, Istenem — kezdett bele Naledi, majd sírógörcsöt kapott:

Hatalmasat csalódtam magamban! Mert ez óriási lehetőség volt a számomra, és én elrontottam, nem tudtam élni vele. Amikor először jöttem a zsűri elé, ti adtatok nekem egy lehetőséget, és elszúrtam!

— Köszönöm, hogy esélyt adtatok, hogy akkor „igent” adtatok nekem, hogy hitettetek bennem! Nagyon hosszú és nehéz heteken vagyok túl, de minden pillanatért óriási köszönet nektek! Tényleg! Csak magamnak köszönhetem, hogy kiestem, de azt sose felejtem el, azt az első sétát, amikor kisétáltam elétek, és ti hatalmas „YES”-t mondtatok, ezt sosem fogom elfelejteni! De hallgatok a zsűrire, és büszke vagyok magamra, amit itt eddig elértem! És sose adom fel. Nagyon szeretem a többieket, nagyon fognak hiányozni!